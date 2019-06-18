Источник материала: БелТА

Фото "Белавиа"

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бортпроводники "Белавиа" переоделись в форму спортивного стиля, чтобы встречать гостей и участников II Европейских игр, которые прилетают в Минск рейсами из Лондона, Парижа и Рима. Об этом БЕЛТА сообщили в авиакомпании.

Первыми в новой одежде с оригинальным принтом, акцент в котором сделан на географическом положении Беларуси, бортпроводники встретили гостей из столицы Франции. Всего рейсами "Белавиа" будут доставлены более 2 500 участников и болельщиков II Европейских игр.

По словам генерального директора "Белавиа" Анатолия Гусарова, авиакомпания не могла остаться в стороне от события мирового масштаба. "Мы решили с помощью этого проекта задать настроение спортсменам, членам сборных, болельщикам, а также другим участникам Европейских игр уже с первых минут путешествия в Беларусь. Надеемся, что этот проект поможет нашим гостям проникнуться атмосферой всеобщего спортивного праздника, которым следующие несколько дней будет жить страна", - сказал он.

Проект реализован при поддержке отечественных производителей: дизайн формы разработала команда Mark Formelle, обувь летному составу предоставила Лидская обувная фабрика. На все (от проработки концепции до получения образцов) ушло менее 4 недель. По спецзаказу было изготовлено 9 мужских и 9 женских костюмов. В продаже в ограниченном количестве также можно будет приобрести специально разработанные майки, графически подсказывающие, где находится Беларусь.-0-

Фото "Белавиа"