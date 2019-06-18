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«Прошло будто сто лет». Иранец, которого хотели выслать из Беларуси, хочет найти работу
19.06.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Семь лет продолжалась борьба
11 месяцев Мерхдад провел в изоляторе временного содержания. Сидел в одной камере с иностранцами, которых, как и его, хотели выслать из Беларуси. Вот только такая долгая история борьбы за право жить в Беларуси была только у него. Мерхдад вспоминает, что в камере они поддерживали друг друга. После 11 месяцев, проведенных в изоляторе, он в растерянности и пока даже не готов встречаться с журналистами. На наши вопросы он отвечает коротко, по телефону.
— Сотрудники изолятора напрямую не выражали слова поддержки, но было видно, что сочувствуют мне, — говорит он. 14 мая его отпустили к семье.
— Это было такое счастье, радость, непередаваемые чувства! — вспоминает он. — Как будто я снова родился. Все эти 11 месяцев я молился Богу, я верил, что все разрешится. Когда я вышел, у меня еще была зимняя куртка. Я увидел, что все вокруг уже зеленое и подумал: как же много я пропустил. Это было, как сто лет, а не 11 месяцев.
Супруга и дети Мерхдада при любой возможности ходили на прием в Департамент по гражданству и миграции, им все время обещали, что вопрос будет решен положительно, но это решение постоянно откладывалось. Тем временем Комитет по правам человека ООН еще в 2017 году в ответ на жалобу Джамшажияна принял решение, что Беларусь должна отказаться от депортации, а Интерпол исключил Джамшадияна из международного розыска. Официально главным аргументом для белорусских властей стало то, что в Иране, по сообщениям международных организаций, в ряде случаев применяются пытки.
Принятое решение — первый шаг в новой жизни Мерхдада Джамшадияна.
— Мне теперь все нужно начинать с нуля. Мне нужны твердые документы, которые позволят мне устроится на работу. Сейчас я с семьей. Встречали меня со слезами — плакали и радовались, что я на свободе.
Мерхдад говорит, что несмотря на все испытания, обиды на Беларусь у него нет.
— Беларусь — прекрасная страна, а белорусы — прекрасный народ, никакой обиды у меня нет. Я прожил здесь 26 лет, я уже сам, как белорус.
— С разрешением на временное проживание можно работать в Беларуси. Но так как Мехрдад иностранец, его работодателю придется получать специальное разрешение на трудоустройство иностранцев, — поясняют в правозащитной организации Human Constanta, которая помогает Мерхдаду. — Иногда это серьезное препятствие в поиске работы. Ситуация осложняется тем, что документом, удостоверяющим его личность, остается справка об идентификации личности, с которой получение разрешение на работу фактически нереально. Срок действия паспорта у Мехрдада истек когда рассматривалось его второе ходатайство о статусе беженца. Обращение в посольство за новым паспортом несет в себе угрозу задержания.
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Департамент по гражданству и миграции решил отменить депортацию, Мерхдаду предоставили разрешение на временное проживание - на один год.
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