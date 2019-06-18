ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прошло будто сто лет». Иранец, которого хотели выслать из Беларуси, хочет найти работу

19.06.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Семь лет продолжалась борьба Мерхдада Джамшадияна за право жить в Беларуси. 26 лет назад он приехал в Минск, женился здесь, в семье родилось трое детей. И жена, и дети — граждане нашей страны. Проблемы начались в 2012-м, когда Иран потребовал депортировать Джамшадияна на родину, обвиняя в совершении особо тяжкого преступления. Все эти годы Мерхдад доказывал, что ни в чем невиновен, что преследование на родине, где ему грозила смертная казнь, — месть за оппозиционную деятельность родного брата, и просил оставить его с семьей. Статус беженца он так и не получил. Но Департамент по гражданству и миграции решил отменить депортацию, Мерхдаду предоставили разрешение на временное проживание — на один год. «Это была такая радость, будто я снова родился!» — говорит мужчина.

Мерхдада Джамшидияна впервые арестовали в 2012 году. В СК мужчина узнал, что иранские власти прислали запрос с требованием вернуть его на родину, где против него заведено дело об убийстве матери и родного брата. По версии следствия, он расправился с родственниками, чтобы получить все наследство. В Иране за это предусмотрена смертная казнь. Однако Мерхдад считает преследование политическим. Дело в том, что его брат был активистом оппозиционного движения. По документам, убийство произошло в сентябре 2012 года, а Джамшидиян 25 августа того года уже вернулся в Минск. Второй родной брат и дочь погибшего не верят, что преступление совершил Мерхдад. Они неоднократно заявляли об этом иранским правоохранителям. Генеральная прокуратура Беларуси дважды отказала Ирану в выдаче Мерхдада на родину, это говорит о том, что аргументы, представленные в запросе, не были обоснованными. Джамшидиян находился в международном розыске по линии Интерпола. Однако после решения Комитета по правам человека ООН Интерпол исключил его из базы розыска. Еще один важный в этой истории момент — Мерхдад принял христианство в Беларуси. По иранским законам это считается вероотступничеством, за это его могут приговорить к смертной казни.

11 месяцев Мерхдад провел в изоляторе временного содержания. Сидел в одной камере с иностранцами, которых, как и его, хотели выслать из Беларуси. Вот только такая долгая история борьбы за право жить в Беларуси была только у него. Мерхдад вспоминает, что в камере они поддерживали друг друга. После 11 месяцев, проведенных в изоляторе, он в растерянности и пока даже не готов встречаться с журналистами. На наши вопросы он отвечает коротко, по телефону.


Мерхдад Джамшидиян возле суда в 2016 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сотрудники изолятора напрямую не выражали слова поддержки, но было видно, что сочувствуют мне, — говорит он. 14 мая его отпустили к семье.

— Это было такое счастье, радость, непередаваемые чувства! — вспоминает он. — Как будто я снова родился. Все эти 11 месяцев я молился Богу, я верил, что все разрешится. Когда я вышел, у меня еще была зимняя куртка. Я увидел, что все вокруг уже зеленое и подумал: как же много я пропустил. Это было, как сто лет, а не 11 месяцев.

Супруга и дети Мерхдада при любой возможности ходили на прием в Департамент по гражданству и миграции, им все время обещали, что вопрос будет решен положительно, но это решение постоянно откладывалось. Тем временем Комитет по правам человека ООН еще в 2017 году в ответ на жалобу Джамшажияна принял решение, что Беларусь должна отказаться от депортации, а Интерпол исключил Джамшадияна из международного розыска. Официально главным аргументом для белорусских властей стало то, что в Иране, по сообщениям международных организаций, в ряде случаев применяются пытки.

Принятое решение — первый шаг в новой жизни Мерхдада Джамшадияна.

— Мне теперь все нужно начинать с нуля. Мне нужны твердые документы, которые позволят мне устроится на работу. Сейчас я с семьей. Встречали меня со слезами — плакали и радовались, что я на свободе.

Мерхдад говорит, что несмотря на все испытания, обиды на Беларусь у него нет.

— Беларусь — прекрасная страна, а белорусы — прекрасный народ, никакой обиды у меня нет. Я прожил здесь 26 лет, я уже сам, как белорус.

— С разрешением на временное проживание можно работать в Беларуси. Но так как Мехрдад иностранец, его работодателю придется получать специальное разрешение на трудоустройство иностранцев, — поясняют в правозащитной организации Human Constanta, которая помогает Мерхдаду. —  Иногда это серьезное препятствие в поиске работы. Ситуация осложняется тем, что документом, удостоверяющим его личность, остается справка об идентификации личности, с которой получение разрешение на работу фактически нереально. Срок действия паспорта у Мехрдада истек когда рассматривалось его второе ходатайство о статусе беженца. Обращение в посольство за новым паспортом несет в себе угрозу задержания.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент по гражданству и миграции решил отменить депортацию, Мерхдаду предоставили разрешение на временное проживание - на один год.
 
Новости дня
Новости общества
 
Бортпроводники "Белавиа" встречают гостей и участников II Европейских игр в форме спортивного стиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика