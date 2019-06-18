Минздрав: школьнице, умершей в Турове, помощь была оказана в полном объеме. Мама с этим не согласна

Источник материала: Tut.by

Минздрав утверждает, что медицинская помощь умершей в Турове 17 мая девятилетней Анне Земляник, которой стало плохо во время школьной спортивной викторины, была оказана своевременно и в полном объеме, сообщают Naviny.by. Мать ребенка с этим не согласна.

Девочка умерла примерно через два часа после того, как ей стало плохо во время легкоатлетического мероприятия, проходившего на территории СШ № 2 Турова.

«По результатам изучения медицинской документации, бесед с медицинскими работниками, принимавшими участие в оказании медицинской помощи ребенку, установлено, что медицинская помощь ребенку была оказана своевременно и в полном объеме», — говорится в ответе Министерства здравоохранения за подписью главы ведомства Владимира Караника.

Качество оказания помощи девочке было оценено комиссиями Минздрава и главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома, в которых работали ведущие специалисты в области педиатрии, скорой медицинской помощи, сотрудники кафедр и другие врачи-специалисты, говорится в ответе ведомства. Незадолго до той злополучной пятницы девочка заболела, из-за чего пропустила два дня занятий. Минздрав обращает внимание на «возможность возникновения осложнений после перенесенных острых респираторных вирусных инфекций и необходимость соблюдения лечебно-охранительного режима во время болезни и весь восстановительный период».

Начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игорь Баранов, недавно отвечая на вопросы «Гомельскай праўды», также сообщил, что «грубых нарушений пока не установлено».

— При Туровской городской больнице располагается пост скорой медицинской помощи. Чтобы не терять времени, дожидаясь приезда скорой, было принято решение доставить ребенка в местную горбольницу на автомобиле «Медицинская помощь», где ей оказывали помощь врач и медицинские сестры.

— Аня говорила, что кружится голова, теряла сознание. Вызвали скорую. Ждали. Скорая ехала 40 минут, хотя станция совсем рядом, — рассказывала ранее TUT.BY мама девочки Татьяна Земляник. Она работает в этой же школе, где училась Аня.

20 мая Татьяна написала заявление в прокуратуру. Женщина считает, что помощь девочке была оказана медиками несвоевременно.

Причину смерти своего ребенка она не знает до сих пор — результаты судебно-медицинской экспертизы ей пока не сообщили.

А 14 июня следователь сообщил Татьяне Земляник, что ранее приостановленное дело по факту смерти ее дочери возобновлено. По словам Татьяны, следователь задавал ей вопросы о справке из поликлиники с освобождением Анны от физкультуры — после Аниной болезни врач дал ей справку.

«Я эту справку не читала, отдала Ане. Не знаю, занесла ли она ее учителю. Следователь сказал, что освобождение от физкультуры у нее было до 17 мая — дня, когда она умерла. И все спрашивал у меня, где справка».

Татьяна говорит, что в поликлинике ее не предупредили, что дочери надо избегать физических нагрузок — и девочка вела обычный для нее образ жизни.

«Аня ежедневно ездила в школу на велосипеде, это около двух километров, — сказала Татьяна Земляник. — Если так рассуждать, говорить, что физическая нагрузка спровоцировала тяжелое состояние ребенка, тогда что угодно могло произойти в любой момент. Мне кажется, они хотят сделать виноватой учительницу, которая якобы недосмотрела за Аней, позволила ей участвовать в соревнованиях. Я с этим не согласна, школа здесь ни при чем. Я видела, что в XXI веке ребенок умирал два часа, а к нему реанимация не ехала».