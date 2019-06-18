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Чем вызвана длительная боль в спине, что делать с межпозвоночной грыжей? Врачи отвечают на вопросы

19.06.2019 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чем вызвана острая и длительная боль в спине? Можно ли вылечить остеохондроз без лекарств? Какие операции делают в стране при болезнях позвоночника? Что делать с межпозвоночной грыжей? Какие упражнения помогают для профилактики болей в спине? Онлайн-конференция «Боли в спине» проходит 19 июня на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.

На ваши вопросы отвечают:

  • Иосиф Михневич, заведующий неврологическим отделением № 1 5-й городской клинической больницы Минска, врач высшей категории, кандидат медицинских наук;
  • Александр Барановский, заведующий нейрохирургическим отделением 5-й ГКБ, главный внештатный нейрохирург Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач высшей категории, кандидат медицинских наук;
  • Виталий Забаровский, ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист по мануальной терапии Министерства здравоохранения, к.м.н.

Иосиф Михневич. Фото: Евгений Креч, портал «Здоровые люди»

— Межпозвоночная грыжа 6,5 мм + грыжи во всех (шейный, грудной и пояснично-крестцовый) отделах позвоночника, беспокоят периодические боли. Работа сидячая + лишний вес. Как и чем лечить? Какую гимнастику рекомендуете? Как относитесь к массажу, подводному душ-массажу, кинозиотейпам и карбокситерапии при грыжах?

Иосиф Михневич: Для профилактики нужно сбросить вес, рекомендую ходьбу, специальную гимнастику лежа: поочередно поднимать ноги, делать «велосипед», уголки, рисовать носком кольцо, упражнения на боку с отведением ног в сторону поочередно, плавание, подводный душ-массаж в бассейне тоже хорошо, карбокситерапия приемлема.

Можно вылечить межпозвоночную грыжу? Сергей Иосиф

Иосиф Михневич: Вылечить можно: консервативно медикаментами и физиотерапией и оперативно (нейрохирургическое вмешательство).

Вопрос Иосифу Ивановичу: у меня после исследования на МРТ позвоночника (поясничный отдел) выявлено: 1. широкая форминальная справа грыжа диска L2-L3 до 8 мм, с сужением правого корешкового канала L2 и ирритацией правого корешка L2 в невральном канале, позвоночный канал на уровне диска 19 мм; 2. диффузная циркулярная протрузия фораминально слева диска L3-L4 до 5 мм 3. диффузная циркулярная протрузия фораминально слева диска L4-L5 до 4 мм. Как избавиться от болей в спине: только лечение или возможны специальные упражнении?

Иосиф Михневич: Нужно пройти комплексное лечение в неврологическом отделении стационара, с применением блокад для снятия обострений, а затем делать дома спецупражнения для укрепления мышечного корсета и профилактики обострений. Помимо этого нужно правильно поднимать тяжести, правильно сидеть за столом, мебель должна поддерживать физиологический изгиб поясничного отдела (лордоз). Поэтому автопроизводители указывают, что в машине есть регулировка поясничного упора для поддержания лордоза — чтобы уменьшить нагрузку. Обязательно нужно это учитывать.

После родов со временем появился дискомфорт в области позвоночника в поясничном отделе, особенно при наклоне вперед. А в последнее время при нагрузке стали болеть даже колени. Мы это связываем с постоянной нагрузкой при ношении малыша. Чем вызван этот дискомфорт? Стоит ли в этом случае обращаться к врачу и какому? Может ли боль пройти, если нагрузка снизится? Есть ли способы снятия этого напряжения в пояснице?

Иосиф Михневич: Дискомфорт вызван тем, что за время беременности стали слабее, а нагрузки увеличились. Нужно ограничивать нагрузку, использовать корсет на поясничный отдел и делать мероприятия на укрепление поясничного отдела: зарядка, плавание. Можно делать массаж поясницы и спины. Если не получится справиться указанными способами, надо обратиться к врачу.

Александр Барановский. Фото: Евгений Креч, портал «Здоровые люди»

— Есть подозрение на спондилодисцит. Имеются ли эффективные методы подтвердить/опровергнуть это заболевание, не прибегая к терапии антибиотиками? Возможно ли уменьшение грыжи межпозвонкового диска (МПД) при консервативном лечении?

Александр Барановский: Для того, чтобы установить этот диагноз, нужно сделать МРТ. И уточнить, это специфический или неспецифический спондилодисцит. И исходя из результатов назначается медикаментозное лечение. Уменьшение грыж при консервативном лечение возможно: в течение года грыжа может уменьшиться наполовину.

— Какой процент пациентов, прооперированных на грыжу МПД в стандартном случае с применением микродискэктомии, получают рецидивы/осложнения и вынуждены прибегнуть к повторной операции?

Александр Барановский: В клиниках Минска рецидивы грыж межпозвонковых дисков после их оперативного лечения — 5−12%. Но после операции необходимо соблюдать двигательный режим.

— В каких случаях применимо эндоскопическое удаление грыжи? Каковы плюсы и минусы данной операции? В Беларуси делают такие операции?

Александр Барановский: Эндоскопическое удаление грыжи возможно, если грыжа (секвестр) располагается в пределах позвоночного канала. Если секвестр уходит (корешковый карман, выше и нижележащая дужка и другие смещения), в этих случаях эндоскопическое удаление не применяется. Это малоинвазивный метод, однако рецидивы при нем более частые. В Беларуси такие операции эпизодически выполняются в РНПЦ травматологии и ортопедии.

«Как избавиться от „тяги“ в ноге»?


Источник: pixabay.com

— Эффективна ли корешковая блокада глюкокортикоидами при мышечном спазме?

Иосиф Михневич: Все блокады эффективны, когда применяются по показаниям.

— Делают ли в Беларуси эпидуральную блокаду в позвоночник под контролем рентген/УЗИ аппаратуры?

Иосиф Михневич: Делают, но не часто.

— Тянет левую ногу, врачи ничем до сих пор не помогли. Работаю водителем, но и тяжести поднимаю, много раз срывал спину, обходился уколами диклоберл форте. Как избавиться от тяги в ноге?

Иосиф Михневич: Сначала нужно установить точный диагноз. Тянущая боль в ноге может быть по разным причинам: поражение вен, артерий, позвоночника, тазобедренного сустава, даже мышц.

Моему папе 62 года, всю жизнь работал водителем большегрузных автомобилей, имеет межпозвоночные грыжи, подагру и остеохондроз, страдает избыточным весом и гипертонией. Его проблемы со спиной лечили обезболивающими (постоянно принимает препарат), противовоспалительными препаратами, по классической схеме. Большинство из этих препаратов пагубно влияют на сердце, на протяжении года у него мерцательная аритмия, постоянный сбой ритма. Последнее время жалуется, что очень сложно передвигать ноги, в ступнях онемение, пройдет несколько метров и нужно срочно присесть из-за резкой боли в спине. Мы делаем легкие упражнения без нагрузки лежа на полу для растяжения позвоночника — боль становиться меньше. Может ли отец получить лечение без применения большого количества препаратов (чтобы не усугубить проблему с сердцем), а при помощи физиотерапии, провисания, ЛФК? Если это возможно, куда нам нужно обратиться?

Иосиф Михневич: Из информации непонятно, какое заболевание позвоночника имеется. Это может быть связано со стенозом (сужением позвоночного канала), с пондилолистезом, то есть смещением позвонка. Нужно сделать МРТ, свежее обследование. Прежде всего нужно обратиться к неврологу.

— Диагностировали предгрыжевое состояние. Возможно ли вылечить без хирургического вмешательства? Существует ли система упражнений для лечения межпозвоночной грыжи? Противопоказан ли бег, велосипед? Помогает ли скандинавская ходьба?

Иосиф Михневич: Ходьба, в том числе скандинавская, лучше чем бег, плавание лучше чем велосипед.

— Являюсь «счастливым» обладателем межпозвонкового остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника с дорсальными грыжевыми выпячиваниями МПД на уровнях L3-L4, L4-L5, L5-S1. Спина болит всегда, в обострение затруднено даже простое прямохождение, отдает в ногу до хромоты. Какие методы лечения данной проблемы предлагает современная медицина Беларуси? В какое учреждение посоветуете обратиться? Каких нагрузок с данным диагнозом следует избегать (работа преимущественно сидячая, но в свободное время хожу пешком 10−15 км или езжу на велосипеде 15−20 км)? Михаил, 42 года

Иосиф Михневич: Нужно избегать работ с наклоном, поднятием тяжестей, работ в неудобной позе. Продолжайте ходить, добавьте плавание и подводный душ-массаж.

 
Теги: Минск
 
 
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Чем вызвана острая и длительная боль в спине? Можно ли вылечить остеохондроз без лекарств? Какие операции делают в стране при болезнях позвоночника? Что делать с...
 
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