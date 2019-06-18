За советом и помощью идут к депутатам

Источник материала: Единство

Чаще всего жители Борисовщины обращаются с вопросами благоустройства, оказания помощи в трудоустройстве, в решении жилищных проблем и некоторыми другими. Очередной прием не стал исключением.

Так, в числе обратившихся был молодой мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Просьба – помочь в трудоустройстве. С его слов, работодатели отказывают ему в приеме на работу из-за криминального прошлого, хотя сходил он не на одно собеседование. По данному обращению депутат оперативно связалась с Евгением Яночкиным, начальником управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома, и выяснила, что мужчина не обращался в территориальный центр занятости за помощью в трудо-устройстве. По данному обращению был разъяснен порядок регистрации на бирже труда, поиска вакансий и даже получения на первое время небольшой материальной помощи.

Две молодые семьи, проживающие по ул. Чапаева, 56, обратились за помощью в ходе личного приема. Ситуация следующая: в их доме периодически происходит засор канализации, из-за чего подтопляются квартиры на первом этаже. Для разрешения этой проблемы вопрос был перенаправлен а УП «Жилье».

Также от имени молодых мам микрорайона Печи на прием к депутату пришел военный в отставке, который попросил установить дополнительные качели и игровые зоны для детей во дворе дома.

Во время «прямой телефонной линии» поступило несколько вопросов по пенсионному обеспечению, получению семейного капитала.

Кроме этого, в рамках своей работы в регионе депутат Тамара Красовская провела приемы граждан в Моисеевщинском сельском Совете и в

д. Барань.

Одним из горячо обсуждаемых вопросов стала торговля. Николай Григорчук, староста д. Барань, рассказал о необходимости открытия дополнительных торговых точек, т.к. в отсутствие конкуренции действующий магазин неоправданно завышает цены на товары. Также жители деревень, расположенных в конце маршрута автолавки, жаловались на скудный ассортимент: «До нас автолавка доезжает почти пустая, купить нечего». Вопросы взяты на контроль.

Во время схода граждан была разъяснена причина закрытия стационарного отделения РУП «Белпочта» и перехода на современную форму работы.

– На территории Моисеевщинского сельсовета появилась услуга «Мотодоставка». Почтальон с планшетом заходит к каждому жителю в дом и оказывает все услуги, которые были доступны в почтовом отделении, – это коммунальные платежи, выплата пенсий, подписка на периодические издания, заказ и доставка любых товаров. Для оперативности обслуживания почтальон ездит на машине с водителем. Теперь почтовая машина для сельчан – почта, магазин, сберкасса, – пояснил собравшимся принцип оказания новой услуги Василий Казачек, директор Борисовского отделения РУП «Белпочта».

Во время схода жители района также высказали слова благодарности за внедренный в работу передвижной фельдшерско-акушерский

пункт.

– Встречи с гражданами в рамках личного приема всегда находят живой отклик у жителей города и района. С каждым разом увеличивается и число обращений, и количество положительных ответов по этим обращениям. Важно не только дать совет, но и разъяснить правильный алгоритм действий в рамках правового поля и существующего законодательства, т.к. зачастую людям не хватает юридических знаний для решения своих проблем, – подытожила депутат Тамара Красовская.

Как и всегда бывает, кто-то из обратившихся получил ответ на свой вопрос прямо в ходе беседы с депутатом. Ситуации, где необходимо детально разобраться во всех нюансах, взяты на контроль.

За информацией о проведении личных приемов граждан и «прямых телефонных линий» следите на страницах «А».