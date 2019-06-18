Важно идти друг другу навстречу

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Мероприятие открыла первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мин-облисполкома Татьяна Доморацкая. В числе иных вопросов она акцентировала внимание присутствующих на том, что в борисовском ТЦСОН планируется открытие областного центра по работе с людьми с недостатками слуха. Такие площадки имеются во многих областях страны, и определенный опыт уже

наработан.

Директор ГУ «ТЦСОН Борисовского района» О.В. Копыток поделилась результатами использования инновационных форм работы в организации сопровождения и реабилитации людей с инвалидностью. Также был продемонстрирован видеофильм «Сурдопереводчик – проводник из мира тишины в мир звуков».

Затем участники совета совершили экскурсию по интерактивным площадкам центра. Они на практике наблюдали и могли протестировать на себе выполнение услуг сопровождения для людей с инвалидностью, благодаря которым такие люди быстрее адаптируются в быту и обществе, а также мотивированы на активный образ жизни вне стационарного учреждения.

На комплексном занятии «Территория жеста» переводчик жестового языка Оксана Петрова и помогающие ей волонтеры Наталья, Кирилл и Егор (учащиеся старших классов СШ №20) рассказали о коммуникативных особенностях инвалидов по слуху, показали жестовый алфавит, жестами продемонстрировали общение при возникновении любого ЧП.

Живой интерес вызвала мобильная выставка современного оборудования «Технические средства социальной реабилитации для людей с нарушением зрения». На экспозиции была представлена ультразвуковая трость, которая рядом с препятствием начинает вибрировать, онлайн-плеер для прослушивания информации через интернет, переносной видео-

увеличитель с разными масштабами и цветовыми режимами, рулетка-угломер с речевым сопровождением результатов измерения, персональный маркер для активации голосовых данных (чтобы слепому найти необходимое, им помечают продукты, медикаменты, вещи), кухонные говорящие весы, тестер индивидуального контроля уровня жидкости.

Кстати, в течение прошедшего учебного года по специальности «социальный работник» в ТЦСОН занимались 12 старшеклассников СШ №24. Юноши продемонстрировали виды досуговой деятельности для слепых (игры в шахматы и шашки), умение пользоваться трафаретом для письма слепых по Брайлю, навыки общения с незнакомым незрячим человеком, транспортировку по лестнице инвалидов-колясочников с применением гусеничного подъемника. Примечательно, что профессиональный выбор многих парней связан как раз с соцреабилитацией инвалидов.

Заинтересовал гостей и тренажерный зал, где занимаются люди с ментальными нарушениями. Для посещающих отделение дневного пребывания инвалидов здесь действует кружок физической нагрузки, руководит которым Евгений Гречишкин, мастер спорта по футболу, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, участник ежегодных взрослых чемпионатов республики по футболу среди инвалидов с ДЦП.

Опытом работы также поделились специалисты Минского района и Воложина.

Компетентное мнение

Первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Т.А. Доморацкая:

– Методический совет – по сути, площадка по обмену опытом, который можно применить в организациях соцобслуживания других регионов. Каждый из нас увидел здесь «изюминку», что подтолкнет к реализации новых проектов. Очень понравилось: этот дом наполнен смыслом! Нельзя не отметить профессионализм работников – они все делают с душой для людей, имеющих проблемы со здоровьем, чтобы те себя ощущали полноправными членами общества. Важно идти друг другу навстречу. Не менее важно, чтобы человек с ограниченными возможностями стремился развиваться и помогать другим.

Елена БРИЦКАЯ