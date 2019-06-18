В рамках возможностей

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19.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В числе первых посетителей на прием пришел А.Л. Гусев с гражданской женой-россиянкой. По словам заявителя, его матери Л.П., признанной недееспособной и опекуном которой он является, принадлежит квартира по ул. Строителей. С 2009 г. мать проживает в доме-интернате в Карелии, а сын хочет продать жилплощадь. Соответствующие документы он подал в «Одно окно» исполкома, однако получил отказ.
На первый взгляд, желание заявителя вполне обоснованно, если бы не некоторые «подводные камни», которые при детальной подготовке вопроса обнаружили сотрудники райисполкома. Оказалось, что недееспособная Л.П. действительно проживает в российском доме-интернате, но не на постоянной, а временной основе. Говоря иначе, в любую минуту ей могут отказать в гостеприимстве, и она будет вынуждена вернуться по месту прописки в Борисов. А теперь представьте ситуацию, когда женщина приедет в город и окажется, что ее квартира продана, а ей негде жить. По сути, она может стать бомжом.
Чтобы защитить жилищные интересы пенсионерки и не оставить ее в полном смысле слова на улице, райисполкомом принято решение не давать согласия на продажу квартиры.
О.Н. Завалишин, проживающий по ул. Днепровской, попросил содействия в решении нескольких вопросов, в том числе — капитального ремонта дома.
Как пояснил директор УП «Жилье», присутствовавший на приеме, капремонт дома запланирован на 2020 г.
Жильцы дома 16 по ул. Р. Химик в который раз пришли на прием с жалобой на нерасторопных, недобросовестных строителей, которые до сих пор не могут сдать в эксплуатацию дом после длительного ремонта. Неисправностей и огрехов, по словам жильцов, по-прежнему много: это касается и незавершенного благоустройства, и состояния подъездов и дверей.
Председатель райисполкома, в свою очередь, поручил директору УП «Жилье» взять этот вопрос на особый контроль и до конца июня устранить все указанные недостатки.
В частном секторе на улице Заречной один из жильцов самовольно занял землю общественного пользования, создав неудобства в передвижении другим соседям. При этом на замечания людей не реагирует, ведет себя вызывающе. Об этом рассказали несколько человек, вынужденных терпеть такого человека по соседству.
Специалисты землеустроительной службы райисполкома подтвердили, что такое нарушение установлено, виновному выдано соответствующее предписание.
Все обратившиеся на прием получили разъяснения, по решению отдельных, наиболее сложных вопросов, будет дополнительно проведена проверка в соответствии с законодательством. Иначе и быть не может, ведь выслушать граждан, понять и принять меры — это главная задача местной вертикали власти.

 
 
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Несмотря на жаркую погоду, в среду 12 июня на прием граждан по личным вопросам к председателю райисполкома Г.И. Денгалеву записалось много людей. Тематика вопросов...
 
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