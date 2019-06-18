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Из-за пожара из общежития лицея на Ваупшасова эвакуировали 250 человек
19.06.2019 19:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В общежитии лицея на улице Ваупшасова в Минске случился пожар. Пришлось эвакуировать 250 человек,
Днем 19 июня случился пожар в общежитии Минского городского профессионального лицея № 14 деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания на улице Ваупшасова, 15. Пожар был в комнате на пятом этаже. Оказалось, что горели постельные принадлежности и обои.
Пришлось эвакуировать из общежития 250 человек (из них 31 ребенок до 18 лет и 95 учащихся лицея).
Пожар ликвидировали в 15−47 (сообщили о возгорании в 15.31). Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия короткого замыкания электропроводки.
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Пожар был в комнате на пятом этаже. Оказалось, что горели постельные принадлежности и обои
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