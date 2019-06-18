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Из-за пожара из общежития лицея на Ваупшасова эвакуировали 250 человек

19.06.2019 19:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В общежитии лицея на улице Ваупшасова в Минске случился пожар. Пришлось эвакуировать 250 человек, сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

Днем 19 июня случился пожар в общежитии Минского городского профессионального лицея № 14 деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания на улице Ваупшасова, 15. Пожар был в комнате на пятом этаже. Оказалось, что горели постельные принадлежности и обои.

Пришлось эвакуировать из общежития 250 человек (из них 31 ребенок до 18 лет и 95 учащихся лицея).

Пожар ликвидировали в 15−47 (сообщили о возгорании в 15.31). Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия короткого замыкания электропроводки.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар был в комнате на пятом этаже. Оказалось, что горели постельные принадлежности и обои
 
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