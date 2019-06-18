Телеканал Eurosport подготовил сюжет о II Европейских играх

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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал Eurosport выпустил репортаж о последних приготовлениях к старту II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции Игр.

В сюжете журналисты ведущего европейского спортивного телеканала рассказали о тренировках ведущих белорусских атлетов, IT-решениях, которые подготовили белорусские разработчики к предстоящему спортивному форуму, и безвизовом режиме для гостей Беларуси.

Eurosport - общеевропейский спортивный канал, эфир которого состоит из телепрограмм и прямых трансляций наиболее значимых состязаний. Вещание телеканала осуществляется на 20 языках мира.

Открытие II Европейских игр состоится 21 июня на минском стадионе "Динамо". На протяжении 10 дней на 12 спортивных аренах столицы Беларуси будут разыграны 200 комплектов наград.-0-