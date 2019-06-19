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Названы лучшие представители СМИ Гомельщины

20.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

19 июня в общественно-культурном центре г. Гомеля состоялась торжественная церемония награждения победителей областного соревнования среди редакций газет, организаций телевидения и радио, журналистов, осуществляющих свою деятельность на территории Гомельской области. В числе лучших представителей СМИ Гомельщины – исполняющий обязанности главного редактора районной газеты «Авангард» Ирина Палубец.

В церемонии приняли участие заместитель председателя областного исполнительного комитета Владимир Привалов, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Ирина Довгало и главный редактор «Гомельскай праўды», председатель областной журналистской организации Сергей Беспалый.

В нынешнем году всего на конкурс представлено более ста работ в пяти номинациях. Исполняющий обязанности главного редактора районной газеты «Авангард» Ирина Палубец удостоена диплома III степи в номинации «Лучший фотокорреспондент». Обладателями второго и первого места стали заведующий отделом фотоиллюстрации областной газеты «Гомельская праўда» Олег Белоусов и ведущий фотокорреспондент Белорусского телеграфного агентства Сергей Холодилин соответственно.Названы лучшие представители СМИ Гомельщины
Названы лучшие представители СМИ Гомельщины

 
Теги: Гомель
 
 
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19 июня в общественно-культурном центре г. Гомеля состоялась торжественная церемония награждения победителей областного соревнования среди редакций...
 
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