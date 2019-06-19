Как будет работать в Витебске фан-зона II Европейских игр и что там будет интересного

Источник материала: Tut.by

Фан-зона для болельщиков II Европейских игр в Витебске разместится на площади Победы, пишут «Витебские вести».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Фан-зона будет работать:

21 июня — с 17.00 до 0.30,

22 июня — с 17.00 до 21.00,

23 июня — с 17.00 до 22.00,

24 июня — с 17.00 до 21.30,

25 июня — с 17.00 до 19.30,

26 июня — с 17.00 до 22.00,

27 июня — с 17.00 до 21.30,

28 июня — с 13.00 до 23.00,

29 июня — с 10.00 до 23.00,

30 июня — с 14.00 до 0.30.

В программе: детская мини-фан-зона, где будут организованы игры и развлечения; интеллектуальная игра «Мозгобойня»; выступление известных белорусских групп; различные конкурсы и интерактивные игры.

В день торжественной церемонии открытия II Европейских игр — 21 июня — на площади Победы пройдет гала-концерт творческих коллективов и исполнителей Витебска (с 20.00 до 22.00).

29 июня здесь состоятся автопробег и автовыставка (с 10.00 до 15.00), культурный проект «Классика с Velcom» (с 21.00 до 23.00) и фейерверк.

30 июня в фан-зоне организуют велопробег, показательные выступления фитнес-клубов, интерактивные площадки (с 14.00 до 15.00). Проект завершится гала-концертом Открытого молодежного фестиваля хореографии (с 20.00 до 22.00).