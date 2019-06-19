﻿ Как будет работать в Витебске фан-зона II Европейских игр и что там будет интересного. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будет работать в Витебске фан-зона II Европейских игр и что там будет интересного

20.06.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фан-зона для болельщиков II Европейских игр в Витебске разместится на площади Победы, пишут «Витебские вести».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Фан-зона будет работать:

  • 21 июня — с 17.00 до 0.30,
  • 22 июня — с 17.00 до 21.00,
  • 23 июня — с 17.00 до 22.00,
  • 24 июня — с 17.00 до 21.30,
  • 25 июня — с 17.00 до 19.30,
  • 26 июня — с 17.00 до 22.00,
  • 27 июня — с 17.00 до 21.30,
  • 28 июня — с 13.00 до 23.00,
  • 29 июня — с 10.00 до 23.00,
  • 30 июня — с 14.00 до 0.30.

В программе: детская мини-фан-зона, где будут организованы игры и развлечения; интеллектуальная игра «Мозгобойня»; выступление известных белорусских групп; различные конкурсы и интерактивные игры.

В день торжественной церемонии открытия II Европейских игр — 21 июня — на площади Победы пройдет гала-концерт творческих коллективов и исполнителей Витебска (с 20.00 до 22.00).

29 июня здесь состоятся автопробег и автовыставка (с 10.00 до 15.00), культурный проект «Классика с Velcom» (с 21.00 до 23.00) и фейерверк.

30 июня в фан-зоне организуют велопробег, показательные выступления фитнес-клубов, интерактивные площадки (с 14.00 до 15.00). Проект завершится гала-концертом Открытого молодежного фестиваля хореографии (с 20.00 до 22.00).

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фан-зона для болельщиков II Европейских игр в Витебске разместится на площади Победы.
 
Новости дня
Новости общества
 
Стало понятно, кто виноват в гибели рыбы в реке Дитва около Лиды, - и это не погода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика