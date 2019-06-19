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Как будет работать в Витебске фан-зона II Европейских игр и что там будет интересного
20.06.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фан-зона для болельщиков II Европейских игр в Витебске разместится на площади Победы,
Фан-зона будет работать:
В программе: детская мини-фан-зона, где будут организованы игры и развлечения; интеллектуальная игра «Мозгобойня»; выступление известных белорусских групп; различные конкурсы и интерактивные игры.
В день торжественной церемонии открытия II Европейских игр — 21 июня — на площади Победы пройдет гала-концерт творческих коллективов и исполнителей Витебска (с 20.00 до 22.00).
29 июня здесь состоятся автопробег и автовыставка (с 10.00 до 15.00), культурный проект «Классика с Velcom» (с 21.00 до 23.00) и фейерверк.
30 июня в фан-зоне организуют велопробег, показательные выступления фитнес-клубов, интерактивные площадки (с 14.00 до 15.00). Проект завершится гала-концертом Открытого молодежного фестиваля хореографии (с 20.00 до 22.00).
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Фан-зона для болельщиков II Европейских игр в Витебске разместится на площади Победы.
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