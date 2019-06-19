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Отдых подорожал, но это никого не пугает. Где отдыхают брестчане этим летом?

20.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В турагентствах говорят: по сравнению с прошлым годом цены на путешествия заметно подскочили. Особенно подорожал отдых в Турции и Египте. Но, несмотря на это, желающих провести отпуск за пределами страны меньше не становится. Причем большинство наших туристов изначально выбирают не самые дешевые варианты отдыха: наиболее популярные отели, где останавливаются белорусы, — это «четверочки», пишет Zarya.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Тренды этого сезона — Черногория, Турция, Тунис, поскольку многие наши туристы по-прежнему отдают предпочтение именно безвизовым странам с пляжным отдыхом, чтобы избежать дополнительных трат и хлопот, — рассказала директор ООО «Ваш отдых» Светлана Мойсюк-Дранько.

Также в рейтинге популярных туристических направлений уже который сезон не уступают лидерство украинские курорты — Затока, Коблево и Одесса, которые в какой-то степени заменили нашим туристам бюджетный отдых в Крыму. Туда теперь брестчане доезжают крайне редко: автобусы идут в основном через Минск, и дорога влетает в копеечку.

— Туры в Коблево мы продаем уже 13 лет, в Затоку — чуть меньше, — говорит менеджер турагентства «Пилигрим» Алена. — У нас много постоянных клиентов, которые из года в год проводят отпуска именно в Украине, и их все устраивает: и качество отдыха, и цена. В нынешнем сезоне эти направления также пользуются огромным спросом, поэтому заезды у нас запланированы на протяжении всего лета.

Среди европейских направлений брестчане традиционно выбирают пляжи Греции, Испании и Италии, где отдых заведомо дороже. Также активно отдыхают в Болгарии, Хорватии, Венгрии и Польше. А с этого сезона могут еще и отправиться с вылетом из Бреста в малоизвестную Албанию.

— На самом деле это эксклюзивное предложение, которое еще не очень разрекламировано, а потому и спрос на него пока небольшой, — рассказали в «Пилигриме». — Гораздо большей популярностью у нас пользуется другая новинка сезона — африканский Тунис. В нынешнем году минская компания впервые выставила тур из Бреста в эту страну. И желающих оказалось действительно много. Возможно, все из-за привлекательной цены. По раннему бронированию отдых в тунисском отеле по системе «все включено» стоил от 900 долларов на двоих, а сейчас в сезон — от 1100−1200. Конечно, есть и более дорогие предложения, стоимость которых доходит до 8 тысяч, но у нас такие туры выкупают крайне редко.

Специалисты говорят, что с каждым годом в Беларуси растет популярность и так называемого внутреннего туризма.

— Наши самые востребованные направления по Беларуси — это Беловежская Пуща, Мирский и Несвижский замки, а также Минск, — рассказала Светлана Мойсюк-Дранько. — Кроме того, большим спросом пользуются экскурсии на БЕЛАЗ, завод Coca-cola и посещение парка-музея интерактивной истории «Сула».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В турагентствах отмечают: по сравнению с прошлым годом цены на путешествия нынче заметно подскочили.
 
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