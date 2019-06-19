Осторожно: горячо! Рассказываем о работе белорусского металлурга

Источник материала: Tut.by

От рабочего места моего собеседника нас отделяет специальное термостойкое стекло. И все равно, несмотря на то, что кондиционер работает в полную мощь, чувствуется жар пламени и расплавленного металла. Конечно, возле печи никто не находится все 12 часов, пока длится смена. Но даже секунды, проведенные поблизости, — испытание, которое под силу только «моцнаму» человеку. Нестерпимо горячий воздух, фонтаны брызг и всполохи огня высотой в десятки метров. Финальный выпуск совместного с ОАО «Криница» проекта «Моцныя» привел нас на Белорусский металлургический завод, где наш герой работает подручным сталевара.

«Это не зря одна из самых опасных профессий в стране»

— Помню свой самый первый день на этой работе: как шел после «раскомандировки» (распределение рабочих по их местам, — прим. TUT.BY) вместе с другими участниками бригады. Как они подшучивали надо мной, пугали, что будет очень тяжело и сложно. И как я впервые своими глазами увидел огненную стихию, которая бушует здесь изо всех сил. Это на самом деле всех впечатляет: когда кто-то впервые на такое смотрит, равнодушным не остается. Завораживающее зрелище.





На файер-шоу Станислава Добышева удивить особенно нечем. Потому что почти каждый день он видит такое, что и во сне не приснится. Ведь он работает прямо у сталеплавильной печи.

Гигантский кран подносит к ней огромную корзину (больше похожую на черный котел), полную металлолома, затем ее дно раскрывается, и все то, что было внутри, обрушивается в печь.

При этом в небо взмывает столб пламени, а вокруг рассыпаются миллионы искр. Прибавьте сюда невероятно мощный грохот: его издают электроды, которые погружаются в содержимое, чтобы расплавить его до температуры свыше полторы тысячи градусов.





— У меня очень много задач: обслуживание сталеплавильной печи, замеры температуры, обработка выпускного отверстия, отбор проб металла. Работа как работа, — скромно пожимает плечами Стас. — Сложная, но завораживает. Нестерпимый жар печи, возле которой приходится находиться всего в паре метров — то, к чему сложно когда-нибудь привыкнуть.





— Ты трудишься в цеху, где ужасно шумно, жарко, где всегда есть опасность травмироваться или обжечься. В первые годы здесь я чувствовал постоянное сильное напряжение. Безусловно, я отлично знал технику безопасности, где и что можно, а что — категорически нет. Но риски от этого все равно полностью не исчезали. Не зря профессия считается одной из опаснейших в нашей стране. Случайная искра, раскаленная капля — всякое может случиться. Но, в тоже время, никогда не было рабочих ситуаций «на грани». Потому что «на грани» — когда сделал что-то не так, нарушил правила.





Его работа — постоянный вызов самому себе. А он и не против: проявлять себя и преодолевать собственные вызовы.

«С детства впахивал только так»

Родился Станислав в Жлобине, в рабочей семье. Мама и папа, как и большинство жителей города и округи, работали на Белорусском металлургическом заводе.





Еще с детства Стас очень сильно увлекался спортом, так что никто особенно не удивился, когда после окончания школы, парень отправился в гомельское училище олимпийского резерва, которое успешно закончил тренером по греко-римской борьбе.

В 18 лет, выполнил норматив мастера спорта в этом виде, стал членом национальной сборной, отобрался на чемпионат Европы. И вдруг внезапная тяжелая травма перечеркнула все мечты о большом олимпийском пути.

Прозвучит парадоксально, но не став титулованным спортсменом в греко-римской борьбе, Станислав все равно остался победителем. Это был «моцны» вызов, и он его принял.





— Сильный человек таким не рождается, это — приобретенное качество. Развитое в особенных обстоятельствах. Это его воспитание и мировосприятие, помноженные на самодисциплину. Да, наверное, мой внутренний и внешний самоконтроль — это и есть та самая «моц». И каждый день я продолжаю закалять себя, проверять на прочность, — рассказывает герой.

— После травмы я лежал в больнице, лечил спину и отнявшуюся левую ногу. Сумел встать и продолжать строить свою жизнь дальше. Ушел из большого спорта работать на завод — и вот я здесь уже почти 9 лет. Я с детства видел, как мои родители «впахивают» тут, но меня это совершенно не пугало. В спорте были сумасшедшие нагрузки, но ничего страшного в этом я никогда не видел.





Параллельно с тяжелой работой Станислав продолжал заниматься спортивной деятельностью: открыл свой клуб смешанных единоборств, где стал тренировать учеников, выступал и сам.

Сегодня он вице-победитель чемпионата Республики Беларусь по ММА (смешанным боевым искусствам), двукратный серебряный призер Кубка мира по боевому панкратиону (вид единоборства), победитель чемпионата страны и других турниров по грэпплингу, (стиль ближнего боя) и ММА. Близкие всегда переживают, когда он выступает на ринге.





— Всегда чувствую их поддержку, ведь в спорте волнений не избежать. Главные болельщики — двое моих сыновей. Старшему сейчас 10 лет, и он по своему складу больше пацифист. Зато младший, которому 4 года, — боец каких поискать.

Настаивать на том, чтобы сыновья занимались тем же спортом, что и их отец, Станислав не хочет:

— Нельзя так поступать. Ребенок должен сам выбирать, что ему ближе. А если я вдруг начну настаивать, у него этот вид спорта будет вызывать только отвращение и нежелание им заниматься.

— Мои родители никогда не ломали меня, не заставляли, не принуждали, за что я им очень благодарен. И всегда уважали мою свободу, как личности. Дисциплину они прививали, это конечно. Были какие-то моменты, в определенном возрасте, когда мне не хотелось идти на тренировки, а хотелось идти гулять. Тогда отец мог со мной поговорить и объяснить, почему так делать не стоит.

«Какое мне дело до хейтеров?»

Станислав Добышев считает, что его история — не об успехе. А о том, что нужно заниматься только тем делом, где чувствуешь, что развиваешься. Об этом он с удовольствием рассказал в документальном мини-фильме проекта «Моцныя. История с характером».

— Действительно понравились вопросы, которые мне задавали. Было реально много правильных и хороших. Так что не зря я пришел в выходной день в цех и полсмены отработал на камеру (смеется). Когда смотрел готовый материал, то ничего неожиданно нового на экране не увидел: там был только я, какой есть, я ничего там не играл.





— Кому-то я могу нравится, кому-то нет. Я никак не отношусь к чужому негативному мнению о себе. Никогда не спорю и не комментирую, в дискуссии не вступаю. У каждого свой взгляд, своя точка зрения. Какое мне дело до хейтеров? У меня есть своя жизнь, своя работа, своя семья, я сам у себя, в конце концов, есть. Следить нужно не за другими, а за собой. Всегда надо хотеть большего. Не бояться и не казаться тем, кем не являешься.

Поездка на Белорусский металлургический завод стала финальной в серии искренних историй об удивительных людях и их профессиях. Мы рассказывали про тех, кто предпочел спокойную работу в офисе опасному труду. Наши герои — «моцныя» духом, характером, любовью и уважением к тому, чем они занимаются.

Ещё больше вдохновляющих историй о сильных профессиях и сильных людях, которые нашли в них свое призвание вы можете увидеть ниже, в блоке «Читайте также».

Партнер проекта:

