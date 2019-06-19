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Насколько вы минчанин? Узнайте место в столице по фотографии

20.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Любой город полон интересных деталей и мелочей. Минск — не исключение. Мы решили проверить, насколько минчане знают место, в котором живут, и придумали этот тест. Вооружившись камерой смартфона Huawei P30 Pro, прогулялись по столице и сняли несколько фотографий. Сможете ли вы угадать, где они сделаны? Давайте проверять.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы отправились на улицы Минска, чтобы сфотографировать разные детали города. Сможете ли вы угадать, где сделаны снимки? *Партнерский материал
 
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