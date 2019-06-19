Насколько вы минчанин? Узнайте место в столице по фотографии

Источник материала: Tut.by

Любой город полон интересных деталей и мелочей. Минск — не исключение. Мы решили проверить, насколько минчане знают место, в котором живут, и придумали этот тест. Вооружившись камерой смартфона Huawei P30 Pro , прогулялись по столице и сняли несколько фотографий. Сможете ли вы угадать, где они сделаны? Давайте проверять.