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Насколько вы минчанин? Узнайте место в столице по фотографии
20.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Любой город полон интересных деталей и мелочей. Минск — не исключение. Мы решили проверить, насколько минчане знают место, в котором живут, и придумали этот тест. Вооружившись камерой смартфона
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Мы отправились на улицы Минска, чтобы сфотографировать разные детали города. Сможете ли вы угадать, где сделаны снимки? *Партнерский материал
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