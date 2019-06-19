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День Италии пройдет 24 июня на II Европейских играх

20.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На Европейские игры в Минск прибудет делегация Италии из 179 спортсменов во главе с боксером Клементе Руссо, который выступит в роли знаменосца национальной итальянской команды на церемонии открытия игр 21 июня на стадионе «Динамо». «Это великолепное событие и прекрасная возможность продемонстрировать спортивные достижения, – отметили в дипмиссии. – Чтобы придать событию итальянский колорит, посольство в сотрудничестве с Национальным итальянским агентством по туризму ENIT организует День Италии в фан-зоне 24 июня. Уличный театр, фольклор, культура, музыка, гастрономия и много веселья: день превратится в большую вечеринку на площади».

Будет представлена фотовыставка, посвященная самым выдающимся красотам этой страны. А еще несколько гигантских фотографий величайших спортивных событий Италии украсят обширную развлекательную зону, посвященную данному государству. Знаменосцы из города Фивиццано порадуют публику акробатическими выступлениями.

Веселить самых маленьких будет Андреа Феди, уличный художник, клоун и мим, который своим шоу привлечет зрителей к увлекательным представлениям. И будет звучать итальянская музыка – поддержать итальянских спортсменов и Италию можно будет песнями группы «Лоренцо Туччи трио» и специальной гостьи Каримы.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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День Италии пройдет в Минске во время II Европейских игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в итальянском посольстве в Беларуси.
 
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