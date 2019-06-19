Крупные спортивные события могут привлекать внимание кардеров - МВД

Источник материала: БелТА

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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В управлении по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД не исключают, что повышенный интерес поклонников спорта к Минску может привлечь киберпреступников. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Заместитель начальника управления "К" МВД Кирилл Вяткин рассказал, что за последний год в поле зрения белорусской милиции попали преступные группы, которые устанавливали в банкоматах специальные устройства для нелегального считывания информации - скиммеры. Причем одна из групп, состоящая из двух белорусов, проявляла интерес именно к спортивным событиям. Их удалось вычислить и задержать прошлым летом на стадии подготовки - подельники планировали отправиться в Москву, где проходил футбольный мундиаль.

Дуэт заранее приобрел оборудование достаточно высокого уровня: специальное устройство, считывающее данные магнитной полосы банковской карты, помещалось внутрь картоприемника и визуально пользователями банкоматов никак не идентифицировалось, а компактная накладная видеокамера для фиксирования ПИН-кодов была стилизована под оборудование банкомата и также оставалась незаметной. Злоумышленники даже успели протестировать приобретенное оборудование в одном из российских областных центров.

"Подчеркну, участников группы привлекали города, где ожидалось много футбольных болельщиков и туристов. Общепринятая мировая практика показывает, что всплеск подобных преступлений совпадает с проведением крупномасштабных спортивных мероприятий. Поэтому с учетом проведения II Европейских игр мы усиливаем оперативную и профилактическую работу в этом направлении", - отметил Кирилл Вяткин.

Он напомнил и несколько простых рекомендаций. Во-первых, перед загрузкой карты в банкомат стоит его осмотреть - убедиться в отсутствии дополнительных устройств на картоприемнике или в районе клавиатуры. Если заметно наличие подозрительных приспособлений, лучше не рисковать и не пользоваться данным банковским терминалом.

Во-вторых, процесс набора ПИН-кода на клавиатуре банкомата должен оставаться максимально конфиденциальным. Если отсутствует специальный защитный кожух или короб, при вводе кода лучше прикрывать клавиатуру рукой.

В-третьих, у пользователя должны возникнуть обоснованные подозрения, если картоприемник работает некорректно. Например, для загрузки карточки нужно прилагать дополнительные усилия, либо она вообще не вставляется в ячейку. Это может быть признаком того, что внутри находится постороннее устройство, которое мешает нормальному функционированию картоприемника. О подобном сбое банкомата сразу сообщите по контактным телефонам, размещенным на банковских устройствах.

И главное правило: никому не давать реквизиты своей карты. Ни при каких обстоятельствах. Причем в это понятие входят не только так называемые друзья из соцсетей или мессенджеров, но также приятели, коллеги, родственники. Не стоит реагировать и передавать свои личные данные третьим лицам и при всевозможных заманчивых предложениях и "выгодных" условиях. Это равносильно тому, что вы отдаете кому-то собственный реальный кошелек с деньгами.

"Также нужно понимать, что злоумышленнику нужна не сама банковская карта, а содержащаяся на ней информация, - подчеркнул Кирилл Вяткин. - А эту информацию можно сфотографировать или подсмотреть. Поэтому лучше избегать передачи карты кому-либо вообще, даже в магазине, кафе или автозаправке. Тот же кассир или официант должен предоставить платежный терминал, чтобы клиент осуществлял все операции самостоятельно с соблюдением условий конфиденциальности".-0-