ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупные спортивные события могут привлекать внимание кардеров - МВД

20.06.2019 09:45 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Крупные спортивные события могут привлекать внимание кардеров - МВД
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В управлении по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД не исключают, что повышенный интерес поклонников спорта к Минску может привлечь киберпреступников. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Заместитель начальника управления "К" МВД Кирилл Вяткин рассказал, что за последний год в поле зрения белорусской милиции попали преступные группы, которые устанавливали в банкоматах специальные устройства для нелегального считывания информации - скиммеры. Причем одна из групп, состоящая из двух белорусов, проявляла интерес именно к спортивным событиям. Их удалось вычислить и задержать прошлым летом на стадии подготовки - подельники планировали отправиться в Москву, где проходил футбольный мундиаль.

Дуэт заранее приобрел оборудование достаточно высокого уровня: специальное устройство, считывающее данные магнитной полосы банковской карты, помещалось внутрь картоприемника и визуально пользователями банкоматов никак не идентифицировалось, а компактная накладная видеокамера для фиксирования ПИН-кодов была стилизована под оборудование банкомата и также оставалась незаметной. Злоумышленники даже успели протестировать приобретенное оборудование в одном из российских областных центров.

"Подчеркну, участников группы привлекали города, где ожидалось много футбольных болельщиков и туристов. Общепринятая мировая практика показывает, что всплеск подобных преступлений совпадает с проведением крупномасштабных спортивных мероприятий. Поэтому с учетом проведения II Европейских игр мы усиливаем оперативную и профилактическую работу в этом направлении", - отметил Кирилл Вяткин.

Он напомнил и несколько простых рекомендаций. Во-первых, перед загрузкой карты в банкомат стоит его осмотреть - убедиться в отсутствии дополнительных устройств на картоприемнике или в районе клавиатуры. Если заметно наличие подозрительных приспособлений, лучше не рисковать и не пользоваться данным банковским терминалом.

Во-вторых, процесс набора ПИН-кода на клавиатуре банкомата должен оставаться максимально конфиденциальным. Если отсутствует специальный защитный кожух или короб, при вводе кода лучше прикрывать клавиатуру рукой.

В-третьих, у пользователя должны возникнуть обоснованные подозрения, если картоприемник работает некорректно. Например, для загрузки карточки нужно прилагать дополнительные усилия, либо она вообще не вставляется в ячейку. Это может быть признаком того, что внутри находится постороннее устройство, которое мешает нормальному функционированию картоприемника. О подобном сбое банкомата сразу сообщите по контактным телефонам, размещенным на банковских устройствах.

И главное правило: никому не давать реквизиты своей карты. Ни при каких обстоятельствах. Причем в это понятие входят не только так называемые друзья из соцсетей или мессенджеров, но также приятели, коллеги, родственники. Не стоит реагировать и передавать свои личные данные третьим лицам и при всевозможных заманчивых предложениях и "выгодных" условиях. Это равносильно тому, что вы отдаете кому-то собственный реальный кошелек с деньгами.

"Также нужно понимать, что злоумышленнику нужна не сама банковская карта, а содержащаяся на ней информация, - подчеркнул Кирилл Вяткин. - А эту информацию можно сфотографировать или подсмотреть. Поэтому лучше избегать передачи карты кому-либо вообще, даже в магазине, кафе или автозаправке. Тот же кассир или официант должен предоставить платежный терминал, чтобы клиент осуществлял все операции самостоятельно с соблюдением условий конфиденциальности".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В управлении по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД не исключают, что повышенный интерес поклонников спорта к Минску...
 
Новости дня
Новости общества
 
День Италии пройдет 24 июня на II Европейских играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Единство
Слуцк Город
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика