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«Кто это мог сделать, непонятно». В Минском районе живодеры повесили собаку

20.06.2019 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С воскресенья Марина (имя по просьбе девушки изменено) отдыхает у родственников в поселке Привольный Минского района. В понедельник в первой половине дня она прогуливалась возле местного озера и увидела на дереве повешенную собаку. О животном девушка сообщила в милицию.

— Собаку повесили на веревке, — рассказывает собеседница. — Когда я ее увидела, она уже была мертвой. Ошейника на ней не было. Я все сфотографировала, позвонила в сельсовет и милицию.

Фотографию Марина прислала в редакцию, мы не публикуем ее из этических соображений.

— Гостим мы тут недавно, поэтому не знаю, это чья-то собака или бездомная, — продолжает собеседница. — Кто это мог сделать, тоже непонятно. Никаких разговоров я не слышала.

В пресс-службе УВД Минского облисполкома TUT.BY пояснили: заявление от Марины им не поступало.

— Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, собаки в петле уже не было, — комментирует ситуацию Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома. — Милиционеры связались с сельским советом. Там сообщили, что пса они не трогали. Сейчас по данному факту проводится проверка.

 
 
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В понедельник в поселке Привольный Минского района возле озера девушка увидела повешенную собаку. О животном она сообщила в милицию.
 
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