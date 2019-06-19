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Отстояли наполовину. Арендатор озера в Чечерском районе снизил стоимость рыбалки для местных вдвое
20.06.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теперь рыбалка на озере в деревне Мотневичи Чечерского района для местных жителей будет стоить в два раза дешевле, чем требовал ранее новый арендатор водоема.
— Трактористы после работы уставшие ехали и до ночи делали это озеро, мы его сами зарыбляли — а теперь и сходить на него не можем! — возмущались местные. — Я рядом живу, после сена даже обмыться теперь сходить не могу!
— Внуки приезжают, просятся: «На речку, на речку!» Что нам им теперь ответить?
После первого собрания арендатор пообещал не брать с местных плату за отдых на озере, а для рыбаков — снизить стоимость путевки с 14 до 12 рублей. Но такая скидка только вызвала новый шквал эмоций.
— Да мы 240 рублей получаем, кто ж пойдет на твою рыбалку? — возмущались люди и требовали снизить цену как минимум наполовину.
И вот,
Цена рыбалки для приезжих — 17 и 8 рублей соответственно.
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Напомним, конфликт местных жителей и арендатора водоема возник еще в прошлом году, а накалился в начале этого лета, когда арендатор выставил цену за посещение...
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