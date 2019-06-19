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Отстояли наполовину. Арендатор озера в Чечерском районе снизил стоимость рыбалки для местных вдвое

20.06.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теперь рыбалка на озере в деревне Мотневичи Чечерского района для местных жителей будет стоить в два раза дешевле, чем требовал ранее новый арендатор водоема.


Фото: Елена Бычкова

Напомним, конфликт местных жителей и арендатора водоема возник еще в прошлом году, а накалился в начале этого лета — когда арендатор назначил цену за посещение водоема. Отныне за день рыбалки нужно было отдать 14 рублей, а за отдых на берегу озера — 2 рубля. Люди возмутились.

— Трактористы после работы уставшие ехали и до ночи делали это озеро, мы его сами зарыбляли — а теперь и сходить на него не можем! — возмущались местные. — Я рядом живу, после сена даже обмыться теперь сходить не могу!

— Внуки приезжают, просятся: «На речку, на речку!» Что нам им теперь ответить?

После первого собрания арендатор пообещал не брать с местных плату за отдых на озере, а для рыбаков — снизить стоимость путевки с 14 до 12 рублей. Но такая скидка только вызвала новый шквал эмоций.

— Да мы 240 рублей получаем, кто ж пойдет на твою рыбалку? —  возмущались люди и требовали снизить цену как минимум наполовину.

И вот, сообщает «Чечерский вестник», на днях в местном клубе прошло второе собрание по поводу условий использования арендуемого водоема. И арендатор отступил от своего первоначального плана. Теперь взрослые из Мотневичей могут рыбачить за 7 рублей, дети до 16 лет — за 4 рубля. За эти деньги по правилам они могут выловить из водоема не более 5 кг рыбы, за перевес придется доплачивать.

Цена рыбалки для приезжих — 17 и 8 рублей соответственно.

 
 
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Напомним, конфликт местных жителей и арендатора водоема возник еще в прошлом году, а накалился в начале этого лета, когда арендатор выставил цену за посещение...
 
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