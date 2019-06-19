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В Польше осудили шестерых сотрудников ж/д охраны: они составляли липовые протоколы на белорусов
20.06.2019 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Польше шестеро сотрудников железнодорожной охраны осуждены за то, что составляли фиктивные протоколы с использованием данных белорусов. Об этом
На днях суд подтвердил приговор экс-офицеру железнодорожной охраны. По версии следствия, он выписал штраф на имя белоруса якобы за то, что тот мусорил на станции. Хотя на самом деле правонарушения не было, подпись белоруса — подделали, а штраф оплатил сам охранник.
Белорус Михаил С., на чье имя был выписан штраф, рассказал: не раз бывал в Польше, даже в тот день. Но штрафа не получал и тем более не оплачивал.
«Все это — чтобы отчитаться перед руководством и улучшить статистику», — сообщает издание. Штрафы выписывались небольшие, 5−8 долларов в пересчете.
Это уже шестой осужденный за подобное из отделения ж/д охраны в поселке Черемха (Подляское воеводство), недалеко от границы с Брестской областью Беларуси. Из них четверо сразу признали вину, судьбу остальных решал суд. В итоге суд наказал их штрафом в размере до 900 долларов. Эпизоды датированы 2004−2007 годами.
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По версии следствия, они делали это ради улучшения статистики.
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