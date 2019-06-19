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Румас встретился с членами спортивной делегации Беларуси на II Европейских играх
20.06.2019 11:16 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас встретился с членами спортивной делегации Беларуси на II Европейских играх в Деревне атлетов в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочется пожелать всем удачи. Мы все будем за вас болеть. Для вас это знаковое соревнование, вы к нему долго готовились, и мы надеемся увидеть вас на пьедестале. Поэтому удачи вам и спортивного везения", - сказал Сергей Румас.
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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас встретился с членами спортивной делегации Беларуси на II Европейских играх в Деревне атлетов в Минске,...
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