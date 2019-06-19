Сколько получат белорусские спортсмены за победы на Европейских играх?

Премиальные для спортсменов-победителей на Европейских играх будут существенно ниже, чем на крупных спортивных соревнованиях.

1 июня 2019 года вступил в силу указ президента №201, согласно которому в Беларуси были пересмотрены размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, которые выплачиваются спортсменам за достижение высоких результатов на международных спортивных соревнованиях.

В этом году белорусские победители II Европейских игр получат около 5000 долларов (10 200 рублей), получившие серебро спортсмены могут рассчитывать примерно на 3000 долларов (6 375 рублей), за бронзу —2000 долларов (4 080 рублей).

Отметит государство и спортсменов, которые установят рекорды разной степени значимости. Так, мировой рекорд принесет примерно 3 тысячи долларов (6375 рублей), европейский — 1900 (3825 рублей), национальный — около 370 долларов в эквиваленте.

Кроме того, за достижения на Европейских играх спортсмены будут получать от государства стипендию (езультаты Играх по статусу приравняли к чемпионату Европы). Победителю полагается стипендия до 2749,78 рубля (11 бюджетов прожиточного минимума), серебряному призеру - 2249,82 рубля (до 9 БПМ), бронзовому - 1999,84 рубля (до 8 БПМ). Если

Эти выплаты в разы ниже тех, что обычно устанавливаются для спортсменов-победителей крупных международных соревнований. Так, за победу на Олимпийских играх государство было готово выплатить 150 тысяч долларов, стипендии за результаты на Олимпийских играх назначаются на срок до четырех лет, на Европейских играх - на 1 год.