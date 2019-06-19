Большинство - из-за мобильного. С начала ЦТ из аудиторий удалили восемь человек

Источник материала: Tut.by

С начала централизованного тестирования из аудиторий удалили восемь человек. Большинство — с тестов по русскому языку.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Централизованное тестирование в самом разгаре. Позади тесты по белорусскому и русскому языкам, обществоведению, математике и биологии.

Не обошлось на ЦТ и без ЧП: за нарушение правил из аудиторий удалили восемь человек. Пятеро — с русского языка. Случилось это в пунктах тестирования в Минске, Минской, Брестской и Витебской областях. Троих — с математики (в Минске, Гомельской и Брестской областях).

— На тестировании по русскому языку все удаления были из-за мобильных телефонов, — поясняет ситуацию Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — На математике двум абитуриентом пришлось покинуть аудитории из-за шпаргалок, одному — за мобильный.

В РИКЗ данное количество удалений оценивают как небольшое. По словам Юрия Миксюка, специалисты постоянно напоминают абитуриентам, что нельзя делать на ЦТ. В том числе предупреждают и о мобильных.

Напомним, в стране продолжается централизованное тестирование, уже завтра, 21 июня, абитуриенты будут сдавать иностранный язык.

Расписание централизованного тестирования — 2019

Предмет Дата Химия 23 июня, воскресенье Физика 25 июня, вторник История Беларуси 27 июня, четверг География 29 июня, суббота Всемирная история (Новейшее время) 1 июля, понедельник

Резервные дни проведения централизованного тестирования

Предмет Дата Белорусский и русский языки 6 и 8 июля Обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история Новейшего времени 6 и 10 июля