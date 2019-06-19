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Большинство - из-за мобильного. С начала ЦТ из аудиторий удалили восемь человек
20.06.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С начала централизованного тестирования из аудиторий удалили восемь человек. Большинство — с тестов по русскому языку.
Централизованное тестирование в самом разгаре. Позади тесты по белорусскому и русскому языкам, обществоведению, математике и биологии.
Не обошлось на ЦТ и без ЧП: за нарушение правил из аудиторий удалили восемь человек. Пятеро — с русского языка. Случилось это в пунктах тестирования в Минске, Минской, Брестской и Витебской областях. Троих — с математики (в Минске, Гомельской и Брестской областях).
— На тестировании по русскому языку все удаления были из-за мобильных телефонов, — поясняет ситуацию Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — На математике двум абитуриентом пришлось покинуть аудитории из-за шпаргалок, одному — за мобильный.
В РИКЗ данное количество удалений оценивают как небольшое. По словам Юрия Миксюка, специалисты постоянно напоминают абитуриентам, что нельзя делать на ЦТ. В том числе предупреждают и о мобильных.
Напомним, в стране продолжается централизованное тестирование, уже завтра, 21 июня, абитуриенты будут сдавать иностранный язык.
Резервные дни проведения централизованного тестирования
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С начала централизованного тестирования из аудиторий удалили восемь человек. Большинство - с тестов по русскому языку.
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