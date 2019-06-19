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В Беларуси жилищно-коммунальные услуги оказывают более 20 частных компаний
20.06.2019 11:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Андрей Ромашко
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 частных компаний работают на рынке жилищно-коммунальных услуг, сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко в пресс-центре БЕЛТА.
"Динамика прихода частников на рынок жилищно-коммунальных услуг есть, но она недостаточно активная, - отметил Андрей Ромашко. - На сегодняшний день более 20 организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию жилищного фонда, санитарному содержанию вспомогательных помещений".
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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 частных компаний работают на рынке жилищно-коммунальных услуг, сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного...
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