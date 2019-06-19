В Беларуси жилищно-коммунальные услуги оказывают более 20 частных компаний

Источник материала: БелТА

Андрей Ромашко

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 частных компаний работают на рынке жилищно-коммунальных услуг, сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко в пресс-центре БЕЛТА.

"Динамика прихода частников на рынок жилищно-коммунальных услуг есть, но она недостаточно активная, - отметил Андрей Ромашко. - На сегодняшний день более 20 организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию жилищного фонда, санитарному содержанию вспомогательных помещений".

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