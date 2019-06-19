Более 100 документов в Беларуси претерпят изменения с принятием Жилищного кодекса

Источник материала: БелТА

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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие новой редакции Жилищного кодекса в Беларуси потребует внесения изменений в более чем 100 документов, сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко в пресс-центре БЕЛТА.

"Очень большой перечень нормативных правовых актов подлежит изменению в связи с принятием Жилищного кодекса. Все, что противоречит Жилищному кодексу, подлежит либо корректировке, либо отмене", - отметил Андрей Ромашко.

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