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Более 100 документов в Беларуси претерпят изменения с принятием Жилищного кодекса
20.06.2019 12:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие новой редакции Жилищного кодекса в Беларуси потребует внесения изменений в более чем 100 документов, сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко в пресс-центре БЕЛТА.
"Очень большой перечень нормативных правовых актов подлежит изменению в связи с принятием Жилищного кодекса. Все, что противоречит Жилищному кодексу, подлежит либо корректировке, либо отмене", - отметил Андрей Ромашко.
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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие новой редакции Жилищного кодекса в Беларуси потребует внесения изменений в более чем 100 документов, сообщил сегодня...
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