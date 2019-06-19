ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТС запустил 4G в тоннелях минского метро

20.06.2019 12:38 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

МТС запустил связь 4G в минском метро. Мобильным интернетом на LTE-скоростях обеспечены все перегоны на двух ветках столичной подземки.

Технология LTE обеспечивает более высокую скорость передачи данных, в том числе — во время пиковых нагрузок.

Теперь минчане и гости столицы смогут свободно пользоваться мобильным интернетом на 4G-скоростях пока едут в поезде. Высокая пропускная способность позволяет комфортно проводить время онлайн: пользоваться стриминговыми сервисами и «тяжелым» контентом. По результатам тестирования реальная пиковая скорость передачи данных в сети LTE в тоннелях достигает 71 Мбит/c. В дальнейшем МТС планирует запуск LTE на платформах, в кассовых залах и выходах из метро.

МТС первым в стране предоставил своим абонентам доступ к услугам 4G. Сеть LTE компания развивает вместе с инфраструктурным оператором beCloud. Сегодня связь четвертого поколения от МТС доступна абонентам более 170 населенных пунктов страны, в том числе — всех районных центров. Теперь сетью 4G можно будет пользоваться и в подземном транспорте.

Размещение рекламы на БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС запустил связь 4G в минском метро. Мобильным интернетом на LTE-скоростях обеспечены все перегоны на двух ветках столичной подземки. Читать далее на сайте...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 100 документов в Беларуси претерпят изменения с принятием Жилищного кодекса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика