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«Моя анкета простояла там 15 лет». Истории семейных пар, которые познакомились на сайте знакомств

20.06.2019 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь размещали свою анкету на сайте знакомств? Если да, то наверняка убедились, что найти там себе пару крайне сложно. Например, собеседник в реальности может оказаться совсем не таким, как в переписке. Но может и повезти! Мы пригласили в студию пары, которые познакомились на сайте знакомств и поженились (хотя не у всех все сразу было гладко). Узнали у них, как завязалась переписка, что забавное было на первой встрече и почему некоторые поначалу стыдились признаваться близким в том, что они познакомились в интернете.

 
Теги: знакомства
 
 
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Пригласили в студию пары, которые познакомились на сайте знакомств и поженились.
 
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