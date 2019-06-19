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«Моя анкета простояла там 15 лет». Истории семейных пар, которые познакомились на сайте знакомств
20.06.2019 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы когда-нибудь размещали свою анкету на сайте знакомств? Если да, то наверняка убедились, что найти там себе пару крайне сложно. Например, собеседник в реальности может оказаться совсем не таким, как в переписке. Но может и повезти! Мы пригласили в студию пары, которые познакомились на сайте знакомств и поженились (хотя не у всех все сразу было гладко). Узнали у них, как завязалась переписка, что забавное было на первой встрече и почему некоторые поначалу стыдились признаваться близким в том, что они познакомились в интернете.
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Пригласили в студию пары, которые познакомились на сайте знакомств и поженились.
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