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Инфраструктура Минска полностью готова к проведению II Европейских игр - Капралос

20.06.2019 12:56 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные объекты, Деревня атлетов, вся инфраструктура Минска, волонтеры полностью готовы к проведению II Европейских игр. Об этом заявил сегодня журналистам председатель координационной комиссии ЕОК по проведению II Европейских игр Спирос Капралос, передает корреспондент БЕЛТА.

Спирос Капралос отметил, что в последние годы очень часто бывал в Минске и заметил, как преобразились спортивные объекты, Деревня атлетов. "Мы видим, что проделана огромная работа, и уверены, что предстоящие игры будут прекрасными, - сказал он. - Уже прибыв в аэропорт, ощущаешь, что город живет играми, а по ходу движения в центр белорусской столицы это ощущение только усиливается. Даже тот, кто впервые попал в Минск, может легко найти нужный ему объект - везде размещены очень удобные указатели с логотипом игр".

Председатель комиссии также особо отметил Деревню атлетов, где уже живут представители 50 стран Европы. Там создана великолепная обстановка, спортсмены могут общаться между собой и находить новых друзей из разных стран. Атлеты, представляющие различные виды спорта и страны, подчеркивают, что организаторы подготовили отличное меню, в котором каждый может найти блюда на свой вкус.

Беларусь и до этого на высочайшем уровне принимала соревнования самого высокого класса, но нынешний мультиспортивный форум, когда одновременно соревнуются атлеты в 15 видах спорта, для белорусов в новинку. Однако Спирос Капралос уверен, что и этот спортивный праздник станет грандиозным событием, которое запомнится всем его участникам. При этом он заметил, что после окончания игр все спортивные объекты, а также Деревня спортсменов останутся в распоряжении жителей Беларуси и послужат для занятий спортом.

Торжественная церемония открытия мультиспортивного форума состоится 21 июня на стадионе "Динамо". На этой арене пройдут также соревнования по легкой атлетике, а 30 июня - церемония закрытия II Европейских игр. В соревнованиях в белорусской столице примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные объекты, Деревня атлетов, вся инфраструктура Минска, волонтеры полностью готовы к проведению II Европейских игр. Об этом...
 
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