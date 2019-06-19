Грозы, ливни, град, ветер, жара. На пятницу объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

В пятницу погода нас не порадует. Жара будет сопровождаться грозами, сильными ливнями и шквалистым ветром. В отдельных районах выпадет град. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«21 июня, в пятницу, днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град. В дневные часы по южной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30…34°C», — говорится в сообщении.

В МЧС напоминают, что при подобных погодных явлениях стоит соблюдать разумные меры предосторожности.

Рекомендации МЧС для населения при грозе Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле. Рекомендации МЧС при сильных ливнях Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101. Рекомендации МЧС при сильном ветре Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!