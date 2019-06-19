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В Минске тестируют трамвай «Метелица» (уже во второй раз)

20.06.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На маршруте № 1 минчане уже заметили трамвай «Метелица». Транспортники рассказали TUT.BY, что его снова тестируют — с надеждой купить.


Фото: Telegram-канал «Транспортная Беларусь»

Трамвай «Метелица» от завода «Штадлер Минск» уже обкатывали в столице в июле 2017 года. Тогда современный состав повозил пассажиров по Минску, но город его так и не купил. В этом трамвае — низкий пол по всей длине, по четыре двери с каждой стороны, система климат-контроля, приспособления для зарядки гаджетов.

В трамвайном парке рассказали, что этот состав еще 8 июня был на заводе в Фаниполе во время дня открытых дверей.

— 14 июня мы уже обкатывали его в Минске без пассажиров. За выходные дооборудовали под наши нужды: появились валидаторы, информация на табло. С понедельника (17 июня. — TUT.BY) уже эксплуатируем его с пассажирами по маршруту № 1, — объяснил начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк» Виктор Восколей.


Фото: Telegram-канал «Транспортная Беларусь»

В аренду у «Штадлера» этот трамвай взяли на 90 дней.

— На все лето, как и в 2017 году. Насколько велики шансы, что его в этот раз приобретут — не знаю. Но желание у трамвайного парка, как и тогда, очень большое, — отметил собеседник.

Во время Европейских игр трамвай ходит на маршруте № 1, потому что именно он охватывает крупные места притяжения туристов: стадион «Динамо» и железнодорожный вокзал.

— В приоритете была «единица», но это не означает, что в течение арендного срока «Метелица» не будет тестироваться и на других маршрутах. Хотелось бы, чтобы этот трамвай покатался во все концы города.


Фото: Telegram-канал «Транспортная Беларусь»

Виктор Восколей добавил, что новые современные трамваи вроде «Метелицы» трамвайному движению Минска очень нужны.

— По нашим трамваям, которые сейчас массово ездят по Минску, пассажирам сложно понять преимущества этого вида транспорта. А когда на линию выходит такая техника, то и людям уже проще объяснить, что трамвай может быть современным.

Нынешний мэр Минска Анатолий Сивак отмечал в интервью TUT.BY, что планы по обновлению трамваев и соответствующей инфраструктуры в городе есть:

— Нужно увеличивать скорость движения, убирать конфликтные точки. Трамвайное движение будет модернизироваться в части инфраструктуры и подвижного состава. Трамваи, которые сейчас работают на линии, — сами по себе устаревшие: высокий пол, ступеньки, на которые трудно подняться пожилому человеку. Как правило, с пассажирами идет только один вагон, а время на перекрестке затрачивается… Мы подсчитали такой показатель, как стоимость жизненного цикла: по нему трамвай конкурирует с троллейбусом, электробусом и автобусом. Если оставить в сторону метро, то самый выгодный транспорт — как раз трамвай.

 
Теги: Минск
 
 
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Транспортники рассказали TUT.BY, что его снова тестируют - с надеждой купить
 
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