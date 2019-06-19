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Технология лечения рака поджелудочной железы дендритными клетками показала эффективность

20.06.2019 12:06 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Технология лечения рака поджелудочной железы дендритными клетками показала эффективность
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершили клинические испытания технологии лечения пациентов с раком поджелудочной железы с использованием дендритных клеток, сообщил журналистам директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси кандидат медицинских наук Андрей Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только что завершились клинические испытания. Это были пациенты, страдающие раком поджелудочной железы - одним из самых тяжелых онкозаболеваний с неблагоприятным прогнозом. Пока у нас результаты по одногодичной выживаемости - они свидетельствуют о том, что добавление дендритных клеток к стандартному протоколу позволяет улучшить показатели в 2 раза", - сказал Андрей Гончаров.

Клинические испытания проходили на базе Минского городского клинического онкодиспансера. В них участвовали 26 пациентов (у большинства была стадия IIB, то есть без отдаленных метастазов) в основной группе, их лечили стандартными методами по протоколу с использованием дендритных клеток. Результаты у тех, кто получил три курса лечения такими клетками, очевидно лучше.

Андрей Гончаров заметил, что применение дендритных клеток на ранних этапах дает больший эффект. Однако их использование оправданно даже на 4-й стадии болезни, когда пациенты фактически обречены. Об этом свидетельствует клинический случай, когда за медпомощью обратилась пациентка, у которой большую часть печени занимали метастазы. Прогноз был всего пару месяцев, но благодаря клеткам женщина прожила более чем полтора года.

В Беларуси дендритные клетки, которые стимулируют собственный иммунитет бороться с онкозаболеваниями, используют с 2008 года. Клинические результаты неплохие, например, в лечении рака молочной железы.

Что касается в целом клеточных технологий в лечении различных заболеваний, их применение началось с пересадки костного мозга. Позже появились первые работы по лечению дендритными клетками, в частности, онкологических заболеваний. Стало развиваться такое направление, как использование мезенхимальных стволовых клеток для лечения самых разных болезней.

В Беларуси клеточные технологии в медицине активное развитие получили с начала 2000-х годов. Первоначально это были больше фундаментальные исследования, направленные на получение самого клеточного продукта. Затем стали проводиться первые клинические испытания. Сегодня в белорусском законодательстве есть такой термин, как "биомедицинский клеточный продукт", определен порядок применения таких продуктов. Генно-модифицированные клетки на сегодня законодательством использовать не разрешено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершили клинические испытания технологии лечения пациентов с раком поджелудочной железы с использованием дендритных...
 
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