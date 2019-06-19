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В Гродно за взятки осудили бывшего директора гродненского подразделения «Белоруснефти»

20.06.2019 13:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно осудили бывшего директора РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», который обвинялся в получении взятки и хищении путем злоупотребления служебным положением в крупном размере, сообщает Верховный суд.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В сентябре 2016 мужчина договорился с директором одной из строительных фирм, что окажет содействие в заключении с данной фирмой договоров на выполнение строительных работ на объектах РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт». За это директору причиталось материальное вознаграждение в виде стройматериалов и строительных услуг.

Всего обвиняемый с сентября 2016 года по октябрь 2018 года получил материалов и услуг на сумму более 16 тысяч белорусских рублей.

Он же в январе 2017 года, используя свои служебные полномочия, дал указания подчиненному, введя его в заблуждение, оформить акт технического состояния резервуара. В марте 2017 года этот документ был утвержден главным инженером РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт». Бывший директор в декабре 2017 года утвердил акт о списании резервуара по остаточной стоимости. Мужчина использовал списанный резервуар для обустройства автономной канализации на участке в Гродненском районе.

РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» был причинен имущественный вред на сумму более 6 тысяч рублей.

Бывший директор приговорен к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина обвинялся в получении взятки и хищении путем злоупотребления служебным положением в крупном размере.
 
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