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В Гродно за взятки осудили бывшего директора гродненского подразделения «Белоруснефти»
20.06.2019 13:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно осудили бывшего директора РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», который обвинялся в получении взятки и хищении путем злоупотребления служебным положением в крупном размере,
В сентябре 2016 мужчина договорился с директором одной из строительных фирм, что окажет содействие в заключении с данной фирмой договоров на выполнение строительных работ на объектах РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт». За это директору причиталось материальное вознаграждение в виде стройматериалов и строительных услуг.
Всего обвиняемый с сентября 2016 года по октябрь 2018 года получил материалов и услуг на сумму более 16 тысяч белорусских рублей.
Он же в январе 2017 года, используя свои служебные полномочия, дал указания подчиненному, введя его в заблуждение, оформить акт технического состояния резервуара. В марте 2017 года этот документ был утвержден главным инженером РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт». Бывший директор в декабре 2017 года утвердил акт о списании резервуара по остаточной стоимости. Мужчина использовал списанный резервуар для обустройства автономной канализации на участке в Гродненском районе.
РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» был причинен имущественный вред на сумму более 6 тысяч рублей.
Бывший директор приговорен к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
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Мужчина обвинялся в получении взятки и хищении путем злоупотребления служебным положением в крупном размере.
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