Источник материала: Tut.by

Год назад Александр и Наталья из Светогорска застраховали сыновей-близняшек. На тот момент мальчикам было всего несколько месяцев, но родители решили: пусть страховка действует до их совершеннолетия и стали выплачивать по 46 долларов в месяц. Горе в семью пришло осенью 2018 года, внезапно после операции умер маленький Артур. Пара обратилась в страховую компанию за выплатой, но там отказали, сославшись на то, что родители умолчали о важном: накануне детям был выставлен диагноз «сагиттальный синостоз». Родители возразили: это деформация костей черепа, а не смертельное заболевание, и обратились в суд.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Наш ребенок «неправильно» умер, поэтому в выплате отказали? В чем наша вина? Мы приходили в «Стравиту» всей семьей, заполняли договор, я особо не вчитывался в правила. Рядом стояли две люльки с детьми. Разве можно изучить каждую строчку? — рассказывает TUT.BY 28-летний Александр. — Сейчас мы подали в суд иск. На адвоката, заключение частного эксперта уже потратили 1300 рублей и это не предел. Не ожидал, что придется тратить столько денег, чтобы доказать свою правоту.

В апреле 2018 года у Александра и Натальи родились мальчики-близнецы. Малыши появились раньше срока, на седьмом месяце беременности. И, как говорит молодой папа, идея застраховать первенцев принадлежала именно ему.

— Я работаю в нефтяной сфере, с учетом специфики профессии и того, что она травмоопасная, еще четыре года назад застраховался на случай, если получу травму, стану инвалидом или умру. Когда однажды дома ударил нечаянно молотком по пальцу, получил от страховой компании компенсацию в 120 долларов, — вспоминает житель Светлогорска Александр. — А дети сами по себе активные, вечно падают, царапаются, получают травмы. Так почему их не застраховать? Тем более, «Стравита» предлагает накопительную программу. Каждый месяц плачу 30 долларов и по окончанию срока страхования через 14 лет, если буду еще жив, мне выплатят всю сумму с небольшими процентами, то есть деньги не пропадут.

«Операция прошла успешно, а через неделю Артур умер»

Летом 2018 года родители застраховали близнецов до шестнадцатилетия, по договору предусмотрено: в случае достижения 16 лет или смерти будет выплачена сумма в 300 тысяч российских рублей (c уплатой в белорусских рублях по официальному курсу) — (4 670 долларов — Прим. TUT.BY), по инвалидности — 50 тысяч рублей (780 долларов), за вред здоровью — 100 тысяч российских рублей (1560 долларов).

— После рождения детей вряд ли родители думают о том, что малыша нужно застраховать на случай смерти. Или были на то причины?

— Мы страховали сыновей не только на случай смерти, а по многим пунктам: по вреду здоровья, инвалидности, указав все возможные риски. Дети, как я уже говорил, родились недоношенными и были нюансы по здоровью. С первых дней жизни мальчиков отмечалось: у них череп неправильной формы. В июле в Минске сыновьям поставили диагноз «сагиттальный синостоз», это деформация костей черепа, когда он становится длинным и узким. Медики посоветовали делать операцию. После нее у Артура и Руслана были шансы нормально развиваться, не отставать в развитии.

По словам Александра, детей они собирались застраховать с первых дней, но потом наступила «бытовуха», они с женой замотались и в страховую компанию пришли только через неделю после выставленного диагноза. По договору каждый месяц родители стали выплачивать по 46 долларов за близнецов.

— Возможно, где-то и есть мой косяк, что не указал всю информацию в анкете, но и в страховой компании нет документа, который обязывает человека это делать. Там правил на целую книжку. Это я должен был сидеть 8 часов и все читать? — не скрывает недовольство Александр.

Пара приняла решение оперировать сыновей, вся семья приехала в октябре 2018 года в Минск в «РНПЦ неврологии и нейрохирургии». Первым в операционную увезли маленького Артура, после него должны были забрать братика Руслана, но все пошло не так, как было спланировано.

— Операция прошла успешно, а через несколько часов сыну стало плохо, он начал задыхаться и оказался в реанимации. На следующий день его прооперировали повторно, через неделю Артур умер…

«Данное событие не может быть признано страховым случаем «смерть»

Когда ребенок еще был в реанимации, врачи приняли решение отложить операцию Руслана на несколько месяцев.

— Представьте, как нам сложно было решиться на этот шаг, когда мы уже потеряли первого ребенка, — голос мужчины начинает дрожать, дальше ему говорить все труднее. — Еще вчера мы стригли Артура для операции, улыбались, шутили, а на следующий день — все… «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» единственное место в стране, где делают такие операции, претензий к медикам нет.

А вот к страховой компании претензии у родителей есть. После похорон сына родители обратились в «Стравиту» за выплатой в 300 тысяч российских рублей, но в феврале 2019 года они получили письменный отказ.

«Имеющиеся медицинские документы свидетельствуют, что заболевание «Сагитальный синостоз» (врожденный порок развития) по причине которого наступила смерть Артура, первично зафиксировано 20.07.2018, то есть до вступления договора страхования в силу (01.08.2018). Поскольку смерть Артура наступила в течение первого года действия договора страхования по причине заболевания, первично зафиксированного до вступления договора страхования в силу, по условиям договора страхования и Правил данное событие не может быть признано страховым случаем «смерть». В выплате страхового обеспечения вам отказано», — указано в ответе страховой компании «Стравита», который получила мама Артура.

— Мы с этим не согласны! Смерть от диагноза «сагиттальный синостоз» маловероятна. Если не оперировать детей, они бы стали инвалидами, но жили бы. Мне не совсем понятно, почему в свидетельстве о смерти в качестве причины указан этот диагноз. В том же врачебном свидетельстве написано иначе «сагиттальный синостоз, состояние после оперативного вмешательства, аспирация». Это вялотекущее заболевание, которое не может стать причиной смерти, — уверен Александр.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Недавно мужчина обратился в суд Партизанского района Минска с гражданским иском, ответчик — та самая компания, которая отказалась признавать смерть Артура страховым случаем. Александр просит взыскать в его пользу 300 тысяч российских рублей, как это предусмотрено договором, а также выплатить моральный вред в размере 1000 белорусских рублей.

— Факт остается фактом: наш сын умер не от заболевания, а после операции. Мы же не хотели смерти Артура, так случилось. Сейчас страховая компания выдвинула нам встречный иск о признании договора недействительным, якобы я ложно указал сведения. Но мы настроены идти до конца, — признается Александр.

Маленького Руслана врачи прооперировали в апреле этого года. Родители говорят, им было нелегко и страшно снова оказаться в больнице, к счастью, с ребенком теперь все хорошо.

— Артур и Руслан были однояйцевыми близнецами, с одинаковым диагнозом и операция показала: это не смертельное заболевание. Возможно, у Артура была индивидуальная непереносимость, — предполагает Александр.

— Пока дело находится на рассмотрении в суде, мы не имеем право комментировать, — заявила TUT.BY начальник юридического отдела страховой компании «Стравита» Елена Тулейко.

TUT.BY продолжит следить за развитием ситуации.