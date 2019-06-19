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Мошенники через Интернет продают белорусам «билеты» на Европейские игры в Минске
20.06.2019 13:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция выявила факты несанкционированной реализации и перепродажи билетов на II Европейские игры через Интернет-ресурсы. Об этом
Было установлено три сайта, на которых содержалась информация о продаже билетов. Эти ресурсы размещены на виртуальных серверах, доступ к которым осуществлялся с территории России — из Москвы и Санкт-Петербурга.
— На виртуальных ресурсах, которые не имели отношения к официальному распространению билетов, покупателю без выбора вида спорта, даты и времени сразу предлагалось оплатить услугу. Далее якобы по уже оплаченному чек-коду нужно было забрать в кассе свой билет. При этом месторасположение конкретных билетных касс на сайтах не указывалось, — рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.
В настоящее время доступ к указанным Интернет-ресурсам на период проведения Игр ограничен. Также белорусские правоохранители уведомили российских коллег о данном факте для дальнейшего реагирования согласное законодательству РФ.
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Было установлено три сайта, на которых содержалась информация о несанкционированной перепродаже билетов. Эти ресурсы размещены на виртуальных серверах, доступ к...
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