Мошенники через Интернет продают белорусам «билеты» на Европейские игры в Минске

Источник материала: Tut.by

Милиция выявила факты несанкционированной реализации и перепродажи билетов на II Европейские игры через Интернет-ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Видео: МВД

Было установлено три сайта, на которых содержалась информация о продаже билетов. Эти ресурсы размещены на виртуальных серверах, доступ к которым осуществлялся с территории России — из Москвы и Санкт-Петербурга.

— На виртуальных ресурсах, которые не имели отношения к официальному распространению билетов, покупателю без выбора вида спорта, даты и времени сразу предлагалось оплатить услугу. Далее якобы по уже оплаченному чек-коду нужно было забрать в кассе свой билет. При этом месторасположение конкретных билетных касс на сайтах не указывалось, — рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

В настоящее время доступ к указанным Интернет-ресурсам на период проведения Игр ограничен. Также белорусские правоохранители уведомили российских коллег о данном факте для дальнейшего реагирования согласное законодательству РФ.

Что: II Европейские игры Когда: 21 июня - 30 июня Где: Минск Сколько: от 15 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН