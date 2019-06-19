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Мошенники через Интернет продают белорусам «билеты» на Европейские игры в Минске

20.06.2019 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция выявила факты несанкционированной реализации и перепродажи билетов на II Европейские игры через Интернет-ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Видео: МВД

Было установлено три сайта, на которых содержалась информация о продаже билетов. Эти ресурсы размещены на виртуальных серверах, доступ к которым осуществлялся с территории России — из Москвы и Санкт-Петербурга.

— На виртуальных ресурсах, которые не имели отношения к официальному распространению билетов, покупателю без выбора вида спорта, даты и времени сразу предлагалось оплатить услугу. Далее якобы по уже оплаченному чек-коду нужно было забрать в кассе свой билет. При этом месторасположение конкретных билетных касс на сайтах не указывалось, — рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

В настоящее время доступ к указанным Интернет-ресурсам на период проведения Игр ограничен. Также белорусские правоохранители уведомили российских коллег о данном факте для дальнейшего реагирования согласное законодательству РФ.

Что: II Европейские игры

Когда: 21 июня - 30 июня

Где: Минск

Сколько: от 15 рублей

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Теги: Минск
 
 
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