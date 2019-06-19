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Жаркая погода с дождями и грозами будет в Беларуси до конца недели

20.06.2019 13:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Жаркая погода с дождями и грозами будет в Беларуси до конца недели
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода с дождями и грозами будет в Беларуси до конца недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После небольшого ослабления жары в начале недели температура воздуха вновь приближается к отметкам плюс 30. В последний день рабочей недели погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, ожидается жаркая с грозовыми дождями погода", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 21 июня, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град, при грозах местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса, местами - 12-16. Днем будет в основном 25-30, по южной половине страны воздух прогреется до 31-34 градусов.

В субботу, 22 июня, атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду, с большими контрастами температур. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности. Местами прогремят грозы. Ночью будет от 15 до 21 градуса, днем - 20-27. Местами, преимущественно по юго-востоку, воздух прогреется до 28-33 градусов.

В воскресенье, 23 июня, фронтальный раздел сместится на юго-восток страны, а за фронтом распространится более свежий воздух с Балтики. Преимущественно по юго-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит от 11 градусов по северо-западу до 20 по юго-востоку. Днем будет в основном 19-26, лишь по юго-востоку - 27-31 выше нуля.

В понедельник, 24 июня, погоду в северо-западной части страны обусловит область повышенного атмосферного давления, по юго-восточной половине сохранится влияние атмосферного фронта. Местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью ожидается 12-19 градусов, днем - от 20 по северо-западу до 32 по юго-востоку республики.-0-

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Теги: Минск
 
 
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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода с дождями и грозами будет в Беларуси до конца недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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