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Начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович встретилась с кореличчанами в рамках единого дня информирования

20.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня, 20 июня, в рамках единого дня информирования состоялись встречи информационно-пропагандистских групп с населением Кореличского района. Главной темой для обсуждения была выбрана 75-ая годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, благодаря которой в очередной раз члены райисполкома напомнили людям о великом подвиге советского народа.

Гостем одной из встреч наряду с начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инной Санчук, председателем Кореличского районного объединения профсоюзов Лидией Шевко и заведующей центральной райполиклиникой Ольгой Борщевской стала начальник управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета Елена Викторовна Климович, которая затронула основные вехи истории Великой Отечественной войны, её героев и их судьбы.

Начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович встретилась с кореличчанами в рамках единого дня информирования

– Накануне одного из важнейших праздников нашей страны, Дня независимости, важно ещё раз вспомнить о подвиге тех людей, которые ценой собственных жизней подарили нам свободу, – отметила Елена Климович. – Мы с вами живём в стране, где делается всё для комфортного проживания граждан. Возможно, у нас имеются определённого рода проблемы, однако они есть абсолютно в каждой стране. Наше государство во главе с Президентом постоянно находится в поиске решений, которые могли бы сделать Республику Беларусь краше, а её жителей – счастливее.

Начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович встретилась с кореличчанами в рамках единого дня информирования

В связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Елена Климович отметила важность проявления внимания к ветеранам войны и узникам концлагерей, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше.

– По состоянию на 1 января 2015 года в республике проживало 17772 ветерана Великой Отечественной войны. Сейчас же эта цифра составляет 6250 человек. Именно поэтому постоянная забота о фронтовиках является приоритетным направлением политики нашего государства, – подчеркнула Елена Викторовна. – Мы с вами должны беречь и уважать тех людей, которые на своих плечах вынесли эту Победу и подарили нам главное – веру в будущее.

Начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович встретилась с кореличчанами в рамках единого дня информирования

Также она отметила, что внимание власти проявляется в постоянных медицинских обследованиях, льготах, санаторном оздоровлении, улучшении жилищных условий и многом другом. Всё это, опять же, делается исключительно ради достойного уровня жизни тех, кто своими руками ковал Великую Победу.
Во время встречи начальник управления культуры облисполкома коснулась и темы качества экспортируемой продукции, производимой на территории Гродненской области. Например, ОАО «Молочный Мир» уже давно зарекомендовал себя как высокорентабельное предприятие. Молоко, глазированные сырки, сливочное масло и другие продукты настолько пришлись по вкусу зарубежному потребителю, что, например, в России не единожды были обнаружены некачественные подделки под известный белорусский бренд.

В завершение встречи Елена Климович рассказала о подготовке области к празднованию Дня независимости и призвала всех присутствующих к активному участию в акциях и мероприятиях.

 

Виктория КОСТЮК
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Сегодня, 20 июня, в рамках единого дня информирования состоялись встречи информационно-пропагандистских групп с населением Кореличского района. Главной темой для...
 
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