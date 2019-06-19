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Всё ли в порядке на детских площадках Гродненщины?

20.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся контрольно-аналитические мероприятия по вопросу организации и проведения оздоровительной кампании школьников и дошкольников, в том числе по содержанию внутридворовых детских площадок, созданию на них безопасных условий пребывания.

Всё ли в порядке на детских площадках Гродненщины?

Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что в ряде случаев собственниками внутри дворовых детских площадок не принимаются должные меры по их содержанию, а именно, не обновлена покраска плоскостных спортивных сооружений, отсутствует резиновое покрытие, не отремонтированы ограждение площадок и качелей, не обновляются имеющиеся игровые сооружения. Кроме того, в ряде случаев не обеспечены безопасные условия пребывания детей на игровых площадках, замечены гвозди, битые кирпичи, пустые бутылки.

Для предотвращения и выявления нарушений требований законодательства по содержанию внутридворовых детских площадок, а также об имеющихся проблемах в обеспечении безопасных условий пребывания в Комитете государственного контроля Гродненской области с 17 июня 2019 года по 30 августа 2019 года будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно (8-152) 79 88 17 и 79 88 18, по которым Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Комитет государственного контроля Гродненской области

 
Теги: Гродно
 
 
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Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся контрольно-аналитические мероприятия по вопросу организации и проведения оздоровительной...
 
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