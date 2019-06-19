В Комитете госконтроля Гродненской области отслеживают эффективное использования бюджетных средств в виде субсидий

Источник материала: Полымя

В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос эффективного использования бюджетных средств.





В ходе проведённых контрольно-аналитических мероприятий были установлены факты неэффективного использования бюджетных средств в виде субсидий при организации гражданами, состоящими на учёте в качестве безработных, предпринимательской деятельности, а именно в ряде случаев предпринимательская деятельность осуществлялась за пределами района, из бюджета которого предоставлялась субсидия; фактически осуществляемые виды деятельности не соответствовали ранее заявленным видам деятельности в бизнес-планах. Кроме того, в отдельных случаях предпринимательская деятельность не начиналась и налоги в бюджет не уплачивались, а полученная субсидия израсходовалась на приобретение материальных ценностей (ноутбуки, письменные столы, строительный инструмент) в личных целях.

Для предотвращения и выявления нарушений в использовании субсидий на организацию предпринимательской деятельности в Комитете государственного контроля Гродненской области с 19 июня 2019 года по 19 июля 2019 года будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно (8-152) 79 88 16, 79 88 17, 79 88 24, 79 88 20 и 79 88 21, по которым Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Комитет государственного контроля Гродненской области