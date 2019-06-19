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В Могилеве преподавателя университета обвиняют в получении взятки в 690 рублей от студентов
20.06.2019 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве задержали преподавателя университета, которую обвиняют в получении взятки от студентов,
По данным следствия, 3 июня 53-летняя преподаватель в своем кабинете получила от студентов одной из групп взятку в размере 690 рублей за благоприятное решение вопроса о сдаче зачета. Отмечается, что преподаватель установила таксу — 30 рублей с человека. Об этом студенты узнали от учащихся старших курсов.
«Через два дня женщина приняла зачет по дисциплине, которую преподавала в группе, и выставила студентам «зачтено», — сообщили в СК.
Действия женщины квалифицировали по ч.1 ст. 430 (получение взятки) УК, она заключена под стражу. Во время по месту жительства преподавателя обнаружено более 16 тысяч долларов, они изъяты. Следственные действия продолжаются.
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По данным следствия, 3 июня 53-летняя преподаватель в своем кабинете получила от студентов одной из групп взятку в размере 690 рублей за благоприятное решение вопроса...
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