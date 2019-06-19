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В Могилеве преподавателя университета обвиняют в получении взятки в 690 рублей от студентов

20.06.2019 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержали преподавателя университета, которую обвиняют в получении взятки от студентов, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, 3 июня 53-летняя преподаватель в своем кабинете получила от студентов одной из групп взятку в размере 690 рублей за благоприятное решение вопроса о сдаче зачета. Отмечается, что преподаватель установила таксу — 30 рублей с человека. Об этом студенты узнали от учащихся старших курсов.

«Через два дня женщина приняла зачет по дисциплине, которую преподавала в группе, и выставила студентам «зачтено», — сообщили в СК.

Действия женщины квалифицировали по ч.1 ст. 430 (получение взятки) УК, она заключена под стражу. Во время по месту жительства преподавателя обнаружено более 16 тысяч долларов, они изъяты. Следственные действия продолжаются.

 
Теги: Могилев
 
 
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По данным следствия, 3 июня 53-летняя преподаватель в своем кабинете получила от студентов одной из групп взятку в размере 690 рублей за благоприятное решение вопроса...
 
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