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Вечером 20 июня из-за репетиции парада изменится движение в городе

20.06.2019 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Об изменении движения транспорта вечером 3 июля сообщает «Столичный транспорт и связь». Общественные маршруты пустят в объезд, пока в районе стелы «Минск — город-герой» будут репетировать парад ко Дню независимости.

Вечером в столице пройдет тренировка почетного караула к празднованию 3 июля и репетиция театрализованного представления «Беларусь гераічная».

Поэтому будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Машерова (от улицы Даумана до проспекта Победителей) с 18.30 до 23.00.

Движение автобусов маршрутов № 29, 44, 136 будет организовано в прямом направлении по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской и далее по маршруту с остановками «Нововиленская» и «Выставочный комплекс». А в обратном направлении — по проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова с выполнением остановок «Гостиница "Юбилейная"» и «ст. м. "Немига"».

 
Теги: Минск
 
 
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В городе снова будут репетиции ко Дню независимости.
 
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