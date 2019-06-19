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Синоптики предупредили пинчан о непрекращающихся грозах и ливнях

20.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске сегодня утром прошел грозовой фронт, который принес с собой сильные ливни (больше фото и видео здесь).

Синоптики предупредили пинчан о непрекращающихся грозах и ливнях
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня за неполных 4 часа выпало 47,9 мм осадков, что составляет почти две декадных нормы.

Из-за интенсивного ливня подтопленными оказались как городские улицы, так и подвалы некоторых зданий. Помощь сотрудников Пинского ГРОЧС для откачки воды из подвалов понадобилась детской и городской больницам, а также владельцам двух частных подворий.

По сообщению синоптиков, в ближайшие дни прохождение активных атмосферных фронтов принесет еще не одну грозу в Пинский район. Из-за них на сегодняшний и завтрашний дни объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Предстоящей ночью лишь местами, а завтра днем на большей части территории Пинска и района пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами прольются сильные ливни и выпадет град. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22°С (местами +12 +16°С), максимальная температура днем составит +27…+32°С.

В выходные дни дожди не прекратятся: на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы и прольются сильные ливни. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от 14 до 19 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до +20…+25°С, местами столбики термометров поднимутся до отметки +28…+29°С.

В Пинском ГРОЧС напомнили, как себя вести во время ливня:

  • Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.
  • Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
  • Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.
  • Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
  • Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

 

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