Пинчанка Инесса Жемайтук пройдёт в парадном строю в День Независимости Беларуси

Источник материала: Полесская правда





В эти дни на плацу 86-й бригады связи продолжают отрабатывать строевые приемы перед предстоящим военным парадом съехавшиеся со всей страны военнослужащие-женщины.

Добиться идеальной слаженности от такого количества марширующих совсем не просто. Сейчас главное для них – тренировки, длящиеся по шесть часов. Участие в параде – своего рода поощрение: 3 июля в парадном строю пройдут лишь те военнослужащие, у кого порядок с учебой и служебными показателями.

Самая младшая из девушек, с кем удалось пообщаться в перерывах между тренировками – пинчанка Инесса Жемайтук.

Симпатичная, стройная девочка в женской коробке – будущий офицер, а ныне – курсант третьего курса авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь. К слову, парадным шагом по городу Герою Минску она пройдет уже во второй раз. Весть о том, что ее вновь включили в парадный расчет, она встретила без лишнего волнения – отволновалась еще в 2018 году. Кстати, тогда было проще с погодой – тренировки пеших расчетов и сам парад проходили в теплую, но не жаркую пору.

– Я поступала в Военную академию вместе с братом-близнецом Игнатом, который учится на факультете связи и АСУ. Еще один брат, старший, прошел срочную службу, затем поступил на факультет внутренних войск. С «курса молодого бойца» регулярно занимаюсь строевой подготовкой плюс каждый понедельник у нас в академии проводятся разводы. Этого вполне хватает, чтобы держать себя в тонусе. Туфли – это единственное, что смущает: больше привыкла маршировать в берцах…

Ежегодный День Независимости для Инессы Жемайтук – не просто дата в календаре: оба прадеда девушки погибли в Великую Отечественную. Наверное потому для нее честь пройти парадным шагом по освобожденной дедушками земле.

Кирилл Клинцевич.

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