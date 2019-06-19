Мужчина, тонувший в выходные в Свислочи, все-таки умер

Источник материала: Tut.by

Ночью 15 июня мужчина пытался переплыть на спор Свислочь возле Зыбицкой, но стал тонуть. Его спасли, но потом он все-таки умер. Эту информацию TUT.BY подтвердили в Следственном комитете.



Фото: Jacob Walti / unsplash.com

Мужчину, который тонул в Свислочи, спас прохожий. Подоспели ему на помощь и сотрудники ОМОН, которые оказали первую помощь. На место вызвали скорую помощь, медики ввели пострадавшему адреналин. Пострадавшего госпитализировали.

Позже стало известно, что в больнице мужчина умер.

— Мужчина умер на следующий день, 16 июня. Сейчас мы ожидаем результаты судебно-медицинской экспертизы. Проводим проверку по факту смерти, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Мужчина был пьян, когда решил переплыть Свислочь. Как сообщалось раньше, молодой человек в ту ночь отдыхал в одном из питейных заведений на улице Зыбицкой и поспорил с приятелями, что сможет переплыть реку. Однако силы не рассчитал и пошел ко дну.