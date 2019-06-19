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Мужчина, тонувший в выходные в Свислочи, все-таки умер
20.06.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 15 июня мужчина пытался
Мужчину, который тонул в Свислочи, спас прохожий. Подоспели ему на помощь и сотрудники ОМОН, которые оказали первую помощь. На место вызвали скорую помощь, медики ввели пострадавшему адреналин. Пострадавшего госпитализировали.
Позже стало известно, что в больнице мужчина умер.
— Мужчина умер на следующий день, 16 июня. Сейчас мы ожидаем результаты судебно-медицинской экспертизы. Проводим проверку по факту смерти, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Мужчина был пьян, когда решил переплыть Свислочь. Как сообщалось раньше, молодой человек в ту ночь отдыхал в одном из питейных заведений на улице Зыбицкой и поспорил с приятелями, что сможет переплыть реку. Однако силы не рассчитал и пошел ко дну.
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Мужчину вытащил из Свислочи прохожий, сотрудники ОМОН оказали первую помощь. Но в больнице он все-таки умер
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