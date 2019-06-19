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В городской санстанции рассказали, на какие гомельские пляжи лучше не ходить
20.06.2019 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии
Гомель плавится от жары. На каких местных пляжах можно отдохнуть и где комфортнее всего">Гомель плавится от жары. На каких местных пляжах можно отдохнуть и где комфортнее всего
Так, по результатам лабораторных исследований проб воды на Волотовском пляже обнаружена кишечная палочка — там запрещено купание детей.
До сих пор из-за кишечной палочки не разрешают детям купаться на пляжах «Каскад-1» по улице П. Бровки и «Прудковский», также приостановлено купание детей и взрослых на пляже «Каскад-2» по улице П.Бровки.
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Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии провели еженедельный мониторинг девяти городских пляжей и рассказали на какие лучше не ходить.
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