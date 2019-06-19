В Витебске установили зеленую лошадь с телегой-«клумбой»

Источник материала: Tut.by

На Московском проспекте, возле главного корпуса технологического университета, 19 июня установили очередную зеленую скульптуру из искусственной травы — лошадь. Возле нее стоит деревянная телега, которая выполняет роль клумбы, сообщают «Народныя навiны Вицебска».













Это уже третья по счету зеленая скульптура в Витебске — раньше появились львы и дельфин .

Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. В планах устновить в Витебске более 10 зеленых фигур: медведей, ланей, кроликов, дельфинов и т.д. Задумку поддержали местные власти. Топиарии купили за счет городского бюджета.