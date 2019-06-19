|
В Витебске установили зеленую лошадь с телегой-«клумбой»
20.06.2019 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Московском проспекте, возле главного корпуса технологического университета, 19 июня установили очередную зеленую скульптуру из искусственной травы — лошадь. Возле нее стоит деревянная телега, которая выполняет роль клумбы,
Это уже третья по счету зеленая скульптура в Витебске — раньше появились
Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. В планах устновить в Витебске более 10 зеленых фигур: медведей, ланей, кроликов, дельфинов и т.д. Задумку поддержали местные власти. Топиарии купили за счет городского бюджета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Московском проспекте установили очередную зеленую скульптуру из искусственной травы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)