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В Витебске установили зеленую лошадь с телегой-«клумбой»

20.06.2019 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Московском проспекте, возле главного корпуса технологического университета, 19 июня установили очередную зеленую скульптуру из искусственной травы — лошадь. Возле нее стоит деревянная телега, которая выполняет роль клумбы, сообщают «Народныя навiны Вицебска».




Это уже третья по счету зеленая скульптура в Витебске — раньше появились львы и дельфин.

Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. В планах устновить в Витебске более 10 зеленых фигур: медведей, ланей, кроликов, дельфинов и т.д. Задумку поддержали местные власти. Топиарии купили за счет городского бюджета.

 
Теги: Витебск
 
 
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На Московском проспекте установили очередную зеленую скульптуру из искусственной травы.
 
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