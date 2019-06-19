В Вороново спасатели запрещают отдыхающим плавать по озеру на надувных матрацах. А что говорит закон?

Источник материала: Tut.by

Отдыхающие на озере в Вороново Гродненской области возмущаются: спасатели запрещают плавать по водоему на надувном матрасе. Об этом в twitter написал пользователь MonstrBy. TUT.BY узнал в ОСВОДе, что это за запрет.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Запрещает дедуля, который мониторит поведение на воде. Так ведь всегда и везде купались. Никогда не сталкивался до вчерашнего дня. В отведенной для детей зоне (лягушатнике) не разрешили», — пишет пользователь MonstrBy.

ОСВОД отвечает: в Беларуси существуют правила поведения на воде (официально документ называется «Правила охраны жизни людей на водах Республики Беларусь», он утвержден Постановлением Совмина № 1623 от 11.12.2009), в которых написано, что плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрасах действительно запрещено.

— Надувной матрас — ненадежное средство для плавания в открытом водоеме. Он может разорваться, сдуться, зацепиться за камень на дне. Ветром или течением матрас может отнести на глубину. А если человек не умеет плавать? — говорят в Гродненской областной организации ОСВОД.

Здесь сразу же вспоминают случай, который произошел в Гродно в минувшее воскресенье.

Тогда, две нетрезвые девушки решили поплавать по Неману на матрасе. В какой-то момент он лопнул. Плавсредство вместе с отдыхающими прибило к островку посередине реки, откуда их спасли сотрудники ОСВОДа.

Другое дело, что ответственность за нарушения требований этих правил предусмотрена только в части купания в запрещенных местах (по КоАП влечет за собой штраф в размере от одной до трех базовых величин) — а пловцам на матрасах спасатели ничего, кроме как погрозить пальцем, сделать не могут.