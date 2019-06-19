Внимание! 22 июня будет приостановлено движение транспорта

Источник материала: Асiповiцкi край

22 июня 2019 года в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. По информации управления по работе со СМИ и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома, в этот день Могилевский облисполком запланировал ряд памятных мероприятий. В их числе – проведение во всех регионах области с 12.15 до 12.20 остановки транспорта. В это время будет проходить трансляция тематического ролика по радио, телевидению, в общественном транспорте, громкоговорителям. По окончании трансляции зазвонят колокола всех храмов области.



