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В Березинском районе осужден инженер за смерть рабочего после обрушения траншеи
20.06.2019 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 июня суд Березинского района вынес приговор из-за смерти рабочего от обрушения траншеи в земле. И.о. главного инженера местного предприятия приговорен к 4 годам ограничения свободы,
Трагедия
По версии следствия, и.о. главного инженера допустил к работе сотрудника, который не прошел стажировку и проверку знаний по безопасному труду.
Суд признал инженера виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем смерть человека по неосторожности, и приговорил к 4 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Еще пять лет мужчине нельзя занимать руководящие должности.
Кроме того, предприятие должно заплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда семье погибшего.
Приговор еще не вступил в силу.
Несколько похожих случаев произошли в стране в июне нынешнего года. В Смолевичском районе из-под завала спасатели
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