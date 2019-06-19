В Березинском районе осужден инженер за смерть рабочего после обрушения траншеи

Источник материала: Tut.by

19 июня суд Березинского района вынес приговор из-за смерти рабочего от обрушения траншеи в земле. И.о. главного инженера местного предприятия приговорен к 4 годам ограничения свободы, сообщает пресс-служба суда.





Трагедия случилась 21 августа 2018-го в деревне Котово Березинского района. Там вели работы по отводу воды на поле, во время укладки дренажных труб обрушилась стенка траншеи. Рабочий Березинского предприятия мелиоративных систем, который находился на глубине двух метров, оказался под завалом и погиб от удушения. Ему было 32 года.

По версии следствия, и.о. главного инженера допустил к работе сотрудника, который не прошел стажировку и проверку знаний по безопасному труду.

Суд признал инженера виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем смерть человека по неосторожности, и приговорил к 4 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Еще пять лет мужчине нельзя занимать руководящие должности.

Кроме того, предприятие должно заплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда семье погибшего.

Приговор еще не вступил в силу.

Несколько похожих случаев произошли в стране в июне нынешнего года. В Смолевичском районе из-под завала спасатели освобождали двух мужчин , которые прокладывали водопровод, а в Жодино — местного жителя , который рыл траншею под газопровод на своем участке.