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У Могилевского медицинского колледжа появился новый корпус

20.06.2019 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый корпус появился у Могилевского медицинского колледжа — ему передали бывшее здание кадетской школы, сообщает ТРК «Могилев».


Новый корпус станет четвертым учебным корпусом медколледжа. Его передали по поручению председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца. Летом здесь сделают ремонт, под это выделено финансирование. В корпусе разместятся лекционные, лаборатории и тренажерный зал.

Расширение площадей в одном из самых старых учебных заведений страны называют своевременным: в этом году в колледже на треть увеличен набор учащихся. Это связано с возросшей потребностью медучреждений Могилевщины и других областей Беларуси в медиках среднего звена.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ему передали бывшее здание кадетской школы.
 
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