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У Могилевского медицинского колледжа появился новый корпус
20.06.2019 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый корпус появился у Могилевского медицинского колледжа — ему передали бывшее здание кадетской школы,
Новый корпус станет четвертым учебным корпусом медколледжа. Его передали по поручению председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца. Летом здесь сделают ремонт, под это выделено финансирование. В корпусе разместятся лекционные, лаборатории и тренажерный зал.
Расширение площадей в одном из самых старых учебных заведений страны называют своевременным: в этом году в колледже на треть увеличен набор учащихся. Это связано с возросшей потребностью медучреждений Могилевщины и других областей Беларуси в медиках среднего звена.
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Ему передали бывшее здание кадетской школы.
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