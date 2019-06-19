Вечернюю тренировку роты почетного караула отменили, движение транспорта меняться не будет

Источник материала: Tut.by

Вечерняя тренировка роты почетного караула отменяется. Ее планировали провести на пересечении проспектов Машерова и Победителей.

Запланированная на 20 июня тренировка почетного караула Минской военной комендатуры проводиться не будет. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Республики Беларусь.

Это означает, что изменений в движении общественного транспорта, которые анонсировались ранее, не будет.