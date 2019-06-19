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Вечернюю тренировку роты почетного караула отменили, движение транспорта меняться не будет
20.06.2019 17:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечерняя тренировка роты почетного караула отменяется. Ее
Запланированная на 20 июня тренировка почетного караула Минской военной комендатуры проводиться не будет. Об этом
Это означает, что изменений в движении общественного транспорта, которые анонсировались ранее, не будет.
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Об этом сообщает сайт Министерства обороны.
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