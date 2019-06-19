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Зачем создаем свалки?

20.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Очередной совместный рейд с сотрудниками Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии касался именно этого вопроса.
Первым местом, где побывала рейдовая группа, стал двор по ул. Л. Чаловской, 39. Там около контейнерной площадки нас встретила огромная гора крупногабаритных отходов, состоявшая из досок, отслуживших свое ковров, матрацев, диванов, старых дверей, оконных рам и прочего хлама.
На ул. Л. Чаловской, 33, где возводится новый дом, неподалеку от контейнерной площадки вопреки установленным правилам на лоне природы лежала гора строительных отходов.
Посещение двора по ул. Днепровской, 8 стало ярким доказательством того, что нечистоплотные борисовчане не хотят сохранять богатство природы и вопреки здравому смыслу наносят ей вред. Жуткая свалка из крупногабаритных, хозяйственно-бытовых отходов и строительного мусора там образовалась рядом с мусоросборниками.
Аналогичная картина оказалась и возле утопавшей в грязи контейнерной площадки, куда выбрасывают мусор жильцы дома №43 по ул. Днепровской.
P.S. Наблюдая вокруг растущие как грибы мусорные свалки, хочется напомнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Стихийные свалки на территории Борисовского района ликвидируются регулярно. Проблема в том, что груды мусора появляются с таким же постоянством...

 
 
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Проблема избавления от крупногабаритных отходов у многих борисовчан находит неверные решения. Одни под покровом ночи оставляют старые двери, окна, вышедшую из...
 
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